6 أعراض تكشف إصابتك بسرطان الأمعاء- لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان الأمعاء، الذي يُعرف أيضًا باسم سرطان القولون، هو نوع من السرطان يصيب الأمعاء الغليظة، وهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، حسبما قال سعيد شلبي استشاري الكبد لمصراوي.

ويمكن أن يكون سرطان الأمعاء خطيرًا إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في مراحله المبكرة، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأعراضه حتى تتمكن من طلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

وفيما يلي 6 أعراض شائعة لسرطان الأمعاء يجب ألا تتجاهلها

تغيير في عادات الأمعاء

الإسهال أو الإمساك المستمر، قد يستمر هذا التغيير في عادات الأمعاء لعدة أسابيع أو أكثر.

الشعور بأن الأمعاء لم يتم إفراغها تمامًا بعد التبرز.

وجود براز دموي أو مخاطي.

آلام البطن

ألم أو تقلصات في البطن، خاصة في أسفل البطن.

انتفاخ أو شعور بالامتلاء في البطن.

الشعور بأن شيئًا ما يسد الأمعاء.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة.

فقدان الشهية

التعب والإرهاق

الشعور بالتعب والإرهاق الشديدين دون سبب واضح.

فقر الدم، نقص الحديد في الدم

الغثيان والقيء

الغثيان والقيء دون سبب واضح.

فقدان الشهية.

تغير في شكل البراز

براز ضيق أو شبيه بالشريط.

وجود براز صلب أو على شكل كرات.

فيما يلي بعض العوامل الإضافية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

العمر

التاريخ العائلي

الأمراض الوراثية

نمط الحياة

التدخين.

تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

قلة ممارسة الرياضة.

السمنة.

نصائح طبية مهمة

تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

إجراء فحوصات منتظمة لسرطان الأمعاء.

اقرأ أيضا:

راقب صدرك.. احذر علامتين تكشفان "حالة القاتل الصامت"

فرحة هتدق باب مواليد هذه الأبراج قبل العيد .. خبير أبراج يبشرهم

تظهر في الليل .. علامات تكشف إصابتك بمشاكل خطيرة في الكبد

رجل يصور ابنة زوجته بكاميرا خفية في غرفة نومها والمرحاض .. وهذا مصيره

أصيبت بصدمة.. لن تتوقع ما وجدته سيدة في حديقة منزلها (صور)