احذر.. 5 علامات تدل على قرب سقوط مروحة السقف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مراوح السقف تساعد على تدوير الهواء والحفاظ على برودة المنزل في الطقس الحار، ولكنها قد تتعرض أحيانا للسقوط، ما يشكل خطرا كبيرا.

وكشف موقعي "allelectric" و "wmhendersoninc" عن علامات تدل أن مروحة السقف لديك بها مشكلة.

أصوات غريبة:

قد تشير أصوات الضوضاء المنبعثة من المروحة إلى وجود خلل في تركيب الأسلاك أو مشكلة داخل محرك المروحة.

التذبذب أو الاهتزاز:

قد يدل على أن مروحة السقف مفككة أو إلى تلف المحرك الخاص بها، كما أنها في هذه الحالة تصبح أكثر عرضة للسقوط، ما يؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة.

سرعة المروحة غير متسقة:

إذا لاحظت أن سرعة مروحة السقف لديك غير ثابتة أو بطيئة، فقد يكون ذلك بسبب مشكلات كهربائية، وترتبط هذه المشكلة عادة بالمكثفات التي تخزن الطاقة الكهربائية لتنظيم سرعة المروحة.

وأيضا قد تؤدي المكثفات التالفة إلى تشغيل المروحة بشكل أبطأ من المعتاد أو عدم تشغيلها على الإطلاق.

رائحة كريهة:

قد تشير رائحة الحريق المنبعثة من مروحة السقف إلى وجود مشكلة كهربائية خطيرة قد تؤدي إلى نشوب حريق.

الجهد المنخفض:

يمكن أن يؤدي الجهد المنخفض لمروحة السقف إلى ضعف الأداء، وقد تنبع هذه المشكلة من مصدر الكهرباء الرئيسي بالمنزل.

تعمل بسرعة واحدة:

إذا كانت مروحة السقف لديك متوقفة على سرعة واحدة، فغالبا ما تكمن المشكلة في مفتاح المروحة أو مكثفها.

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