هذا ما يحدث لصحة الرجل الجنسية عند تناول البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الفواكه الصيفية للرجال تحسن من خصوبتها وتقوي القدرة الجنسية، ويفضل تناولها قبل العلاقة الحميمة، بحسب ما ذكره الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

1- البطيخ

يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة وفيتامينات التي تحسن من تدفق الدم في الأعضاء بما في ذلك العضو الذكري، وبالتالي يعمل على تعزيز القدرة الجنسية وتقليل خطر الإصابة بضعف الانتصاب، كما أن البطيخ يحسن جودة وحركة الحيوانات المنوية مما يعزز الصحة الإنجابية.

2- التين الشوكي

التين الشوكي غني بالبوتاسيوم الذي يحسن تدفق الدم في أعضاء الجسم، ومنها المنطقة التناسلية، مما يقوي من القدرة الجنسية ويحارب ضعف الانتصاب، ويزيد من فرص الإنجاب، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب التهاب البروستاتا والوقاية من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

3- الشمام

تناول الشمام يحسن من عملية الانتصاب ويقي من خطر الإصابة بالضعف الجنسي، لاحتوائه على الأحماض الأمينية، كما يحارب الأمراض التي تسبب خلل في تدفق الأوعية الدموية التي يمكنها أن تعيق تغذية العضو الذكري.

4- الخوخ

يحتوي الخوخ على البوتاسيوم الذي يحسن من تدفق الدم إلى العضو الذكري، ويعالج الضعف الجنسي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الفيتامينات التي تحسن من الصحة الإنجابية وتعزز القدرة الجنسية.

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