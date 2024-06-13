8 علامات تشير إلى أن جهازك الهضمي في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



لا يقتصر الجهاز الهضمي على هضم الطعام فحسب؛ فهو عامل رئيسي في الحفاظ على الصحة، عندما لا يعمل بشكل صحيح، يرسل جسمك إشارات استغاثة.



فيما يلي 8 علامات تشير إلى أن جهازك الهضمي قد يحتاج إلى بعض الاهتمام، بحسب تايمز أوف إنديا.



أمعائك تؤثر على دماغك

إذا وجدت نفسك تعاني من تقلبات مزاجية مفاجئة وغير مبررة، فقد يكون جهازك الهضمي هو السبب.



غالبًا ما يطلق على الأمعاء اسم "الدماغ الثاني" نظرًا لشبكتها الواسعة من الخلايا العصبية وقدرتها على إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين.



تأثير أمعائك على بشرتك

غالبًا ما يكون جلدك انعكاسًا لما يحدث داخل جسمك، وخاصةً جهازك الهضمي، يمكن أن يكون حب الشباب علامة على أن أمعائك تكافح من أجل معالجة بعض الأطعمة أو التحكم في الالتهاب.



مرض متكرر

هل تعلم أن حوالي 70% من جهاز المناعة لديك موجود في أمعائك؟ إذا كنت تمرض أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن جهازك الهضمي معرض للخطر.



الانتفاخ

الانتفاخ هو عرض شائع ولكنه غير مريح يمكن أن يشير إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.



غالبًا ما ينتج عن تراكم الغازات، والذي يمكن أن يحدث عندما يكون الجهاز الهضمي غير متوازن أو عندما يكون لديك عدم تحمل الطعام.



الشعور بالتعب المستمر

يمكن أن يكون الشعور بالتعب المستمر علامة أخرى على وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، عندما تتعرض أمعائك للخطر، فإنها تكافح من أجل امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال، ما قد يؤدي إلى أوجه القصور والتعب العام.



الرغبة الشديدة في السكر

هل ترغب بالحلويات باستمرار؟، يمكن أن يؤثر الميكروبيوم المعوي غير المتوازن على الرغبة الشديدة في تناول السكر.



يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى تعطيل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، ما يخلق حلقة مفرغة من الرغبة الشديدة وعدم التوازن.



ضباب الدماغ

يمكن إرجاع صعوبة التركيز وتجربة ضباب الدماغ إلى أمعائك، محور الأمعاء والدماغ هو مسار اتصال يربط بين الاثنين، وعندما تكون أمعائك غير صحية، يمكن أن يؤثر ذلك على وظائفك الإدراكية.



زيادة الوزن

يمكن أن تكون زيادة الوزن غير المبررة في بعض الأحيان علامة على ضعف صحة الجهاز الهضمي.



تلعب أمعائك دورًا حاسمًا في كيفية استقلاب الطعام وتخزين الدهون، يمكن أن تؤدي الاختلالات في بكتيريا الأمعاء إلى زيادة الوزن وصعوبة فقدان الوزن.

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