الامارات | المنتجات الضارة تقتل 7400 شخص يومياً في أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقتل الأطعمة فائقة المعالجة والكحوليات والتبغ والوقود الأحفوري 2.7 مليون شخص سنوياً في جميع أنحاء أوروبا، بحسب ما ورد في تقرير جديد صدر عن منظمة الصحة العالمية.

وقال الخبراء إن «الصناعات القوية» تؤدي إلى اعتلال الصحة والوفاة المبكرة، لأنها تتدخل في سياسات الحكومة وجهودها للحد من حالات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ودعت منظمة الصحة العالمية، في تقرير جديد، إلى «تنظيم صارم للحد من قوة الصناعة»، كما دعت الحكومات إلى الارتقاء بسياسات الصحة التي يتم «تحديها أو تأخيرها أو إضعافها أو إيقافها» بانتظام من قبل الصناعة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن «أكثر من 7400 شخص يموتون يومياً» في منطقتها الأوروبية، بسبب المنتجات والممارسات الضارة «التي تقودها الصناعة التجارية».