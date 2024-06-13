الامارات | «غوغل» تختبر خاصية لمكافحة سرقة الهواتف الذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «غوغل»، أول من أمس، أن البرازيل ستكون أول دولة تختبر فيها المجموعة الأميركية العملاقة، نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحظر الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، تلقائياً في حالة السرقة.

ولم يأتِ اختيار الدولة الأكبر في أميركا اللاتينية عن طريق الصدفة، إذ تسجل البلاد ما يقرب من حادثتي سرقة لهواتف محمولة في الدقيقة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل ساو باولو أو ريو دي جانيرو.

وتتألف الميزة الرئيسة الجديدة من نظام «يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الهروب عن طريق الجري أو ركوب الدراجة أو السيارة»، بحسب «غوغل».

وأشارت المجموعة إلى أنه «في حال اكتشاف حركة مرتبطة بالسرقة، ستُحجب شاشة الهاتف بسرعة، لمنع اللصوص من الوصول بسهولة إلى بياناتك».