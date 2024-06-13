تسوباكي.. زيت سحري يحافظ على جمال البشرة وإشراقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

زيت تسوباكي يساهم في الحفاظ على جمال البشرة والحفاظ على شبابها، حيث يعمل على محاربة شيخوخة، كما يعمل على ترطيبها ونضارتها.



مثبط للالتهابات

أوضحت مجلة “Elle” أن زيت تسوباكي هو زيت طبيعي مستخلص من بذور نبات "تسوباكي"، وهو أحد أنواع الكاميليا اليابانية، مشيرة إلى أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، ومن ثم يعمل على تخفيف احمرار وتهيج البشرة، ويساعد في التخلص من البثور وحب الشباب.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت تسوباكي يحتوي أيضاً على حمض الأوليك (أوميجا 9)، وبالتالي فهو يدعم شفاء الجروح الصغيرة على سبيل المثال الناجمة عن البثور.

ترطيب وتقوية البشرة

ويشتمل زيت تسوباكي أيضاً على مادة السكوالين، التي ترطب البشرة، وتمنحها ملمسا ناعماً ومرناً ومظهراً نضراً ومشرقاً.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت تسوباكي على بروتينات ومعادن قيّمة تعمل على تقوية بنية البشرة، وتمنح البشرة مظهراً يشع شباباً وحيوية.

مضاد للأكسدة

ويحتوي زيت تسوباكي أيضاً على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول، والتي تحمي البشرة من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة.

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