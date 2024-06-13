عصير ينشط الذاكرة في أيام الامتحانات.. «مفعوله سحري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، إذ يحتاج الطلاب عادة إلى تحصيل المعلومات وتخزينها في الذاكرة لأطول فترة ممكنة، لذا يكون تناول الفواكه الطبيعية حلاً مثاليًا لذلك، وهناك نوع من الفاكهة يعمل على تقوية الذاكرة وتحسين الاستذكار، يُنصح بتناوله كعصير لما له من فوائد عديدة وفقًا لموقع «هيلث لاين».

عصير ينشط الذاكرة

عصير المانجو من ألذ وأشهى أنواع العصائر، التي تتميز بمذاقها اللذيذ، ويعشقها الكثيرون ويحرصون على تناولها، ومن بين فوائدها تنشيط الذاكرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للطلاب في ظل بداية الامتحانات.

تعمل المانجو على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على البكتين والألياف التي تعمل على خفض مستوي الكوليسترول الضار بالدم.

تساعد الألياف الموجودة في المانجو على تقليل خطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

كما تحافظ المانجو على تقليل فرص الإصابة بالجلطات.

تعمل المانجو أيضًا على تقوية الذاكرة، إلى جانب تحسين وظائف المخ وجعله قادرًا على استيعاب قدر أكبر من المعلومات، وذلك لاحتوائها على فيتامين B6، الذي يعمل بدوره على تحسين المزاج، وتنشيط الذاكرة.

الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أوضح في حديثه لـ«االوطن» أنّ المانجو لها الكثير من الفوائد إلى جانب تنشيط الذاكرة، فهمي تعمل على دعم صحة الجهاز الهضمي، كما تحتوي على نسبة كبيرة من المياه التي تساهم بدورها في ترطيب الجسم، وتقليل درجة التأثر بحرارة الصيف.