للحوامل.. متى يكون نزيف الحمل مقلقا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما تزداد نسبة الدم في الجسم بنسبة 50%، كما أن الحمل ينتج عنه تمدد في الأوعية الدموية، مما يتسبب في الإصابة بنزيف في النسيج المبطن الداخلي، كما يتسبب في إصابة واحدة من كل 5 حوامل بنزيف الأنف، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بيبي سنتر".

يُرجح أيضاً أن تصاب الحامل بنزيف الأنف بسبب نزلة برد، أو عدوى الجيوب الأنفية، أو الحساسية، أو جفاف أغشية الأنف بسبب الغرف المكيفة، أو بسبب حالات طبية مثل ارتفاع ضغط الدم، أو اضطراب تخثر الدم. لكن، إذا كان النزيف مفرطاً أو متكرراً يجب استشارة الطبيب، الذي قد يفحصها لاستبعاد مشاكل أكبر، إذ قد يكون نزيف الأنف عرضاً لارتفاع ضغط الدم، أو لاضطراب آخر.

وقف النزيف



ولإيقاف نزيف الأنف، يجب الجلوس مع الانحناء للأمام قليلاً، والحفاظ على الرأس أعلى من القلب،وبالإبهام والسبابة، يجب الضغط بقوة على فتحتي الأنف، والتنفسي من الفم بين 10 و 15 دقيقة، والاستمرار في ذلك حتى توقف النزيف.

ويمكن أيضاً وضع الثلج أو كيس بارد على جسر الأنف باليد التي لا تضغط.

ويجب تجنب حشو الأنف بالشاش أو المناديل، وتفادي الاستلقاء أو إمالة الرأس إلى الخلف لمنع ابتلاع الدم.

ويجب الاتصال بالطوارئ إذا: لم يتوقف النزيف بعد 30 دقيقة من الضغط، أو إذا كان تدفق الدم غزيراً، أو عند صعوبة التنفس، أو عند النزيف بعد إصابة في الرأس، أو الإصابة بدوار أو شحوب، أو كسر في الأنف، أو عند تناول أدوية تسييل الدم.

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