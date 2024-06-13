بإطلالة أنيقة.. لاعب الأهلي محمد هاني يحتفل بزفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحتفل محمد هاني لاعب النادي الأهلي بحفل زفافه مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق العاصمة الإدارية، في حضور كوكبة من زملائه في الفريق الأحمر ونجوم الكرة المصرية.

وأطل العروسين بإطلالة أنيقة، إذا ارتدت العروس فستانا أبيض مزود بإكستنشن.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف باللون الأبيض.

بينما ارتدى لاعب الكرة محمد هاني بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص أبيض، وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.