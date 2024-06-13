هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البيض البلدي.. ما تأثيره على القلب والكبد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يحرص البعض على شراء البيض البلدي، لاعتقادهم أن الجسم يحصل على عناصر غذائية أكثر عند تناوله مقارنة بباقي الأنواع الأخرى.

وفي السطور التالية إليك فوائد البيض البلدي للجسم، وفقًا لموقع "Butlers Organic Eggs".

هل البيض البلدي مفيد للجسم؟

1- الفيتامينات والمعادن

توفر البيضة الواحدة من البيض البلدي مجموعة متنوعة من الفيتامينات، أبرزها:

6 % من فيتامين أ.

5 % من حمض الفوليك.

9 % من فيتامين B2.

7 % من فيتامين B5.

9 % من فيتامين B12.

22 % من السيلينيوم.

2- القلب

يتميز البيض البلدي باحتوائه على جرعة عالية من أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد على خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

3- الوزن

يسهم البيض البلدي في إنقاص الوزن الزائد، لاحتوائه على مستويات عالية من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة.

وتحتوي البيضة الواحدة على 6 جرامات من البروتين، الذي يساعد أيضًا بناء وتقوية العضلات.

4- العين

يحتوي البيض البلدي على فيتامين أ، الذي يعزز صحة العين، بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة، يساعدان على حماية الشبكية من الضوء الأزرق الصادر من الشاشات الإلكترونية الذي يسبب مرض الجلوكوما.

5- البشرة

يساعد اللوتين والزياكسانثين المتوفران في البيض البلدي على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض بشكل مباشرة للشمس.

6- الكبد

البيض البلدي مصدر غني بالكولين، الذي يرتبط نقصه بالجسم بزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وأنواع مختلفة من السرطان.

7- المخ

يعمل البيض البلدي على علاج مشاكل الذاكرة، لأن الكولين الموجود به يعزز الوظائف الإدراكية للمخ، عن طريق بناء أغشية الخلايا التي تسهم في إرسال الإشارات إلى الدماغ.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول اللحوم الحمراء

6 أعراض تكشف إصابتك بسرطان الأمعاء- لا تتجاهلها

احذر.. 5 علامات تدل على قرب سقوط مروحة السقف

أساتذة في قلب الترابيزة.. أبراج تتهرب من الاعتراف بالخطأ

مليون جنيه في الليلة.. مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن أسعار الساحل الشرير