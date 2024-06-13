7 نصائح لإزالة البروتين من الشعر.. «مش هيقصف منك تاني»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

استخدام البروتين في علاج الشعر وفرده، ربما يساعد على تقويته ومنع تساقطه، لكن ما لا تعرفه كثير من السيدات أنه قد لا يكون مناسبًا مع طبيعة شعرهن، فبعد وضعه بفترة، تعاني بعض الفتيات من تلف الشعر وتساقطه بشدة ولا تعرف كيفية إزالته، لذلك نقدم لكُن من خلال «هُن»، طرق إزالة البروتين من الشعر بسهولة في المنزل.

طرق إزالة البروتين من الشعر

الدكتورة ماريان عاذر أخصائية الجلدية والتجميل، شرحت أنّ البروتين عبارة عن مادة كيميائية ووضعها في الشعر قد يؤثر بشكل سلبي وكبير عليه، وهناك بعض الخطوات قد تساعد الفتيات في التخلص من تأثيره كما يلي:

اغسلي شعرك باستمرار بالماء من مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع.

سرحي شعركِ دومًا، وهذا يعمل على تفكيك جزئيات البروتين منه.

استخدام السشوار ومُسرِح الشعر الحراري.

استخدام الشامبو الخالي من السلفات.

لا تستخدمي منتجات البروتين.

استخدمي أنواع الشامبو المعروفة بتنظيف فروة الرأس.

استخدمي زيت الجوجوبا للتخلص من البروتين.

زيت الجوجوبا للتخلص من البروتين

وأوضحت أخصائية الجلدية خلال حديثها لـ«الوطن»، كل ما تريد الفتيات والسيدات معرفته عن زيت الجوجوبا للشعر، كالتالي:

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة الاستخدام

اخفقي البيضة مع زيت الزيتون حتى يمتزجان جيدًا.

ضيفي زيت الجوجوبا.

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

فوائد استخدام زيت الجوجوبا للشعر