5 أعشاب تساعد على تنظيف الرئتين بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح الحفاظ على صحة الرئة أمرًا مهمًا، في حين أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يلعبان دورًا حاسمًا، فقد زودتنا الطبيعة أيضًا بعلاجات فعالة على شكل أعشاب.

تم استخدام العديد من الأعشاب تقليديًا لدعم وظائف الرئة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، وإليك 5 أعشاب معروفة بخصائصها في تنظيف الرئة، بحسب timesofindia.

الريحان

يتمتع الريحان، بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك قدرته على تطهير الرئتين.

بحث منشور في مجلة الأيورفيدا ويشير الطب التكاملي إلى أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الريحان تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يساعد على تقليل الالتهاب في الشعب الهوائية وإزالة احتقان الجهاز التنفسي.

أضف أوراق الريحان إلى روتينك اليومي، إما عن طريق استهلاكها مباشرة أو كشاي، مما يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الرئتين وتعزيز التنفس بشكل أسهل.

الزنجبيل

خصائصه القوية المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات تجعله عشبًا قيمًا لصحة الرئة.

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للطب الوقائي إلى أن مستخلص الزنجبيل يظهر تأثيرات وقائية ضد التهابات الجهاز التنفسي ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الشعب الهوائية.

إن إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي، سواء كان طازجًا أو كشاي أو في تركيبات عشبية، يمكن أن يدعم تطهير الرئة ويحسن وظيفة الجهاز التنفسي.

جذر عرق السوس

تم استخدام جذر عرق السوس، لعدة قرون للتخفيف من أمراض الجهاز التنفسي.

أظهرت الدراسات أن المركبات الموجودة في جذر عرق السوس تمتلك خصائص مقشعة، ما يسهل طرد المخاط من الجهاز التنفسي.

يُظهر جذر عرق السوس تأثيرات مضادة للالتهابات، كما يتضح من الأبحاث المنشورة في مجلة علم الأدوية العرقية، ما يجعله مفيدًا لحالات مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الحلق.

يمكن أن يساعد دمج شاي جذر عرق السوس أو المكملات الغذائية في روتينك اليومي في تنظيف الرئتين وتخفيف الانزعاج التنفسي.

الكركم

الكركم، المشهور بخصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، هو عشب آخر يدعم صحة الرئة.

تمت دراسة الكركمين، المركب النشط في الكركم، على نطاق واسع لتأثيراته العلاجية على أمراض الجهاز التنفسي.

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية إلى أن الكركمين يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى عن طريق تقليل التهاب مجرى الهواء والإجهاد التأكسدي.

يمكن أن يساعد تضمين الكركم في نظامك الغذائي أو استهلاكه كمكمل في الحفاظ على رئتين نظيفتين وصحيتين.

الفلفل الطويل

أظهرت الدراسات أن المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الفلفل الطويل تظهر تأثيرات مفيدة للجهاز للتنفسي، ما يساعد في استرخاء الشعب الهوائية وتحسين القدرة على التنفس.

يمتلك الفلفل الطويل خصائص مقشعة، ما يساعد في طرد البلغم وإزالة احتقان الجهاز التنفسي.

يسلط البحث المنشور في مجلة علم الأدوية العرقية الضوء على إمكانات الفلفل الطويل في إدارة أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن .

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