امرأة تضبط زوجها يخونها مع 6 نساء ورد فعل صادم من مستشارة أسرية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة غريبة، ضبطت امرأة سعودية زوجها يخونها مع 6 نساء، لكن الغريب كان رد فعل المستشارة الأسرية.

وانتشر مقطع فيديو متداول للمستشارة الأسرية السعودية الهنوف الحقيل، روت فيه قصة إحدى الزوجات التي اشتكت من خيانة زوجها لها مع 6 سيدات.

وفي الفيديو، قالت الهنوف الحقيل:" أقول لها احمدي ربك، ضحكت علي، تقولي إن شاء الله أحمد ربي بس ليش أحمد ربي؟"، معللة ذلك بأن نسبة الخيانة وصلت 30%".

وتابعت المستشارة الأسرية:" الموضوع اسمه العلاقات العبثية اللي يسمونها العبثية النفسية، الراجل يكلم أكثر من واحدة تكون بعيدة عنه في دايرة ثانية، ومستحيل يتواصل معهم، لأنه يبغى يوصل لمرحلة قبول من النساء".

كما كشفت: "أما المرأة اللي تعرف أكثر من شخص دايما تربطها بالمنفعة، وتكون أذكى من الرجل، والتعددية العبثية هذي ما فيها رابط حقيقي أصلاً، هي حاجة بتشبعها بداخلها فقط".

@alyasm0 ماهي العلاقات العبثيه #الخيانه #بودكاست_غزل #الهنوف_الحقيل #fypシ゚viral #explore #الرياض #ا #tik @الياسمين ♬ الصوت الأصلي - الياسمين

@alyasm0 ماهي العلاقات العبثيه #الخيانه #بودكاست_غزل #الهنوف_الحقيل #fypシ゚viral #explore #الرياض #ا #tik @الياسمين ♬ الصوت الأصلي - الياسمين

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