في 7 أيام.. 7 مشروبات هتقوي قلبك ودماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن أحد الجوانب المهمة جدًا التي يتم التغاضي عنها هو صحة الجهاز الهضمي، وتلعب القناة الهضمية، التي يشار إليها غالبًا باسم "الدماغ الثاني"، وظيفة مهمة في صحة الإنسان تتجاوز كفاءة الهضم والامتصاص الغذائي، ولكنها أيضًا تلعب دورًا في الوظيفة المناعية، وتعديل الحالة المزاجية، وصحة الجلد.

كيف تصف نظامك الغذائي؟

ومن الواضح أن خياراتنا، حتى في مجال استهلاك المشروبات، لديها القدرة على التأثير على عقولنا، وأجسادنا، وأمعائنا.

فيما يلي بعض المشروبات التي يمكن دمجها للحصول على صحة الجهاز الهضمي المثلى، خلال 7 أيام بحسب timesofindia.

غالبًا ما تكون المشروبات المصنوعة من الفواكه والخضروات، مثل العصائر، غنية بالألياف الغذائية.

تعمل هذه الألياف بمثابة البريبايوتكس وهي غذاء للبكتيريا لأنها توفر الركيزة لتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية.

تقوم هذه البكتيريا بتخمير الألياف الغذائية لإنتاج SCFA (الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة)، وهي مادة ما بعد الحيوية والتي تساهم بعد ذلك في بيئة أمعاء صحية.

إن استهلاك هذه المشروبات الغنية بالألياف يعزز حركات الأمعاء المنتظمة عن طريق تحسين تواتر البراز واتساقه وبالتالي منع الإمساك، وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة المتنوعة.

المشروبات المخمرة

تحتوي بعض المشروبات النباتية المخمرة مثل الكمبوتشا، والكفير، وبعض أنواع الزبادي النباتي مثل زبادي الصويا، وزبادي جوز الهند، وزبادي الشوفان، وزبادي الكاجو على البروبيوتيك – وهي كائنات حية دقيقة تضيف إلى البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء ما يعزز قدرتها على الهضم، وتساعد أيضًا على تعزيز سلامة الأمعاء والهضم وتقليل الانزعاج الهضمي.

المشروبات العشبية

منذ آلاف السنين، كان الشاي جزءًا من عادة يومية منتظمة، يستهلكها الناس من جميع الأعمار، وهو المشروب الأكثر استهلاكًا على مستوى العالم إلى جانب الماء.

شاي الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل وشاي البابونج، يحظى بتقدير تقليدي لفوائده العديدة.

يحتوي الشاي على مادة البوليفينول والفلافانول والكاتيكين التي توفر تأثيرات إضافية على ميكروبات الأمعاء.

تقوم الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية باستقلاب هذه البوليفينول ما يؤدي إلى توليد مستقلبات ذات نشاط أكبر مضاد للأكسدة.

عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة

يمكن للمشروبات النباتية، مثل عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة، أن توفر الترطيب مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

تساعد الإنزيمات في تحطيم جزيئات الطعام، ما يتيح امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

على سبيل المثال، يحتوي عصير الأناناس على البروميلين الذي يمكن أن يساعد في هضم البروتينات، بعض الفواكه غير الناضجة والقرع غنية أيضًا بالنشا المقاوم الذي يعمل بمثابة البريبايوتك الذي يغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة.

المشروبات المضادة للالتهابات

يمكن أن يؤثر الالتهاب المزمن منخفض الدرجة سلبًا على صحة الجهاز الهضمي.

يرتبط الالتهاب الجهازي منخفض الدرجة، والذي يتميز بشكل رئيسي بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم مستويات أعلى من CRP مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

تمتلك بعض المشروبات النباتية خصائص مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في التغلب على هذه المشكلات.

على سبيل المثال، يحتوي المشروب النباتي المنقوع بالكركم، والشاي الأخضر على مركبات تمتلك هذه الخصائص.

يمكن أن يؤدي تقليل الالتهاب في الأمعاء إلى تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل ومنع تطور اضطرابات الجهاز الهضمي.

المشروبات ذات الأصل النباتي

يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تناول المشروبات النباتية .

المشروبات النباتية مصنوعة من الشوفان أو اللوز أو الأرز أو الصويا.

يمكن تناول المشروبات النباتية مثل مشروب الصويا أو مشروب اللوز على شكل عصائر أو يمكن استخدامها لصنع الشاي والقهوة للاستهلاك اليومي.

المشروبات القلوية

يمكن أن تساعد المشروبات القلوية النباتية مثل العصائر الخضراء الطازجة وماء جوز الهند في موازنة مستويات الحموضة في الجسم.

يمكن للبيئة القلوية قليلاً أن تدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة وتثبط تكاثر الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

وهذا يمكن أن يساهم أيضًا في تحسين ميكروبيوم الأمعاء الصحي وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي.

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