لو جاي من برة.. ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للتكييف بشكل مفاجئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مع تقلبات فصول السنة، يواجه الكثير منّا تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة بين البيوت الدافئة أو المبردة والجو الخارجي.

مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يقول لـ"الخليج 365": "قد لا ندرك أنّ هذه التغيرات السريعة قد تُشكل خطرًا على صحتنا، خاصةً لِمَن يعانون من مشكلات صحية مزمنة".

كيف تؤثر التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة على صحتنا؟

جفاف الجلد والأغشية المخاطية

يؤدي التغيير المفاجئ في درجات الحرارة إلى جفاف الجلد والأغشية المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية والحلق والعينين، ما يُسبب الحكة، والعطس، وسيلان الأنف، والسعال، وأحيانًا ضيق التنفس.

التهابات الجهاز التنفسي

قد تُؤدي هذه التغيرات إلى التهاب العين والجهاز التنفسي، خاصةً لِمَن يعانون من حساسية الصدر أو أمراض الرئة.

تشنجات العضلات وآلامها

تؤثر التغيرات المفاجئة على الأوعية الدموية، ما قد يُسبب تشنجات العضلات وآلامها.

مخاطر على القلب

قد تُفاقم درجات الحرارة المنخفضة مع الاستخدام المُفرط للمكيفات من أمراض القلب، خاصةً لدى كبار السن.

تفاقم الأمراض المزمنة

مثل حساسية الأنف، وأمراض المناعة، والأنيميا، وأمراض الغدة الدرقية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

يعاني مرضى حساسية الأنف والصدر من تهيج الجهاز التنفسي بشكل أكبر مع التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

يعاني مرضى الرئة من صعوبة أكبر في التنفس.

يعاني أصحاب المناعة الضعيفة من خطر أكبر للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي

يعاني كبار السن من صعوبة أكبر في تنظيم حرارة أجسامهم، ما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التغيرات المفاجئة.

قد تُؤثر التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة على صحة الجنين، خاصةً في المراحل الأولى من الحمل.

نصائح طبية للوقاية من مخاطر التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة

التدرج في تعريض الجسم لدرجات حرارة مختلفة

لا تُعرض نفسك بشكل مفاجئ للبرودة أو حرارة شديدة.

استخدام الدرج بدلاً من المصاعد

يساعد استخدام الدرج على تنشيط الدورة الدموية والليمفاوية، مما يُساعد الجسم على التكيف مع التغيرات في درجات الحرارة.

التحكم في استخدام المكيفات

لا تُشغل المكيف على الفور عند العودة من الخارج، بل استخدم المروحة بدلاً من ذلك في الصيف.

تناول الأدوية بانتظام

إذا كنت تعاني من مرض مزمن، تأكد من تناول أدويتك بانتظام، خاصةً أدوية الربو وحساسية الأنف وأمراض المناعة.

الابتعاد عن التدخين

يُفاقم التدخين من مخاطر التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة على صحة الجهاز التنفسي.