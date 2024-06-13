يقوي قلبك وينقص وزنك.. طعام يخفض مستويات السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لـ"الخليج 365"، إن الفستق من المكسرات اللذيذة والمغذية، لكن هل يُساعد على إنقاص الوزن؟

الفستق غني بالعناصر الغذائية

يحتوي 28 جراما من الفستق على 159 سعرة حرارية، وهو مصدر جيد للألياف، حيث تحتوي نفس الكمية على 3.5 جرام من الألياف.

والفستق مصدر جيد للبروتين وغني بالدهون الصحية غير المشبعة، التى تحمي قلبك، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة.

خصائص الفستق التي قد تساعد على إنقاص الوزن

تُساعد الألياف والبروتين في الفستق على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يُقلل من كمية الطعام المُتناولة.

تحفيز عملية التمثيل الغذائي

قد تُساعد بعض العناصر الغذائية في الفستق، مثل المغنيسيوم، على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ما قد يُساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

تقليل الالتهاب

قد تُساعد مضادات الأكسدة في الفستق على تقليل الالتهاب في الجسم،تحسين صحة الأمعاء.

قد تُساعد الألياف في الفستق على تحسين صحة الأمعاء، لكن احذر من الإفراط.

رغم فوائده المحتملة، فإن الإفراط في تناول الفستق قد يُعيق جهود إنقاص الوزن، وذلك بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

نصائح طبية لتناول الفستق

تناول كميات معتدلة: اكتفِ بحفنة صغيرة من الفستق (حوالي 28 جراما) كوجبة خفيفة أو كإضافة إلى وجبات الطعام.

اختر الفستق النيء أو المحمص دون ملح أو إضافات

تجنب الفستق المملح أو المحمص بالزيوت أو المُغلف بالشوكولاتة، تناول الفستق مع مكسرات أخرى أو فواكه مجففة.