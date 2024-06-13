30 صورة لإطلالات النجمات.. سلمى أبو ضيف جذابة وأسماء جلال ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتاد نجمات الفن على نشر ومشاركة جمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض آخر إطلالات نجمات الفن.

هند صبري:

أطلت الفنانة هند صبري ببلوزة كت باللون البيج مع بنطلون متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

سلمى أبو ضيف:

وظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بفستان طويل كت باللون الأبيض مزين بالتطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أسماء جلال:

وارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا قصيرا باللون الأزرق بقصة الكب ومزود بأكمام من نفس لون الفستان ونسقت معه حذاء باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أمال ماهر:

ظهرت المطربة آمال ماهر بفستان طويل باللون الأسود شفاف من الأكمام ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

درة:

ارتدت الفنانة درة فستان باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ليلى أحمد زاهر:

ارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر فستان باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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