مفاجأة.. لن تتخيل ما فعلته طالبة أثناء الاحتفال بتخرجها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، لفتت طالبة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية الأنظار بسلوكها غير المألوف خلال حفل تخرجها، عندما أدت حركة بهلوانية، تمثلت في انقلابها رأسا على عقب بينما كانت تقف على أطرافها بشكل أفقي، وفقا لموقع "nypost".

وانتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر خريجة مجهولة الهوية فاجأت الحضور بمهاراتها الاستثنائية في الجمباز خلال حفل التخرج، حيث أظهرت رشاقة وقوة لا مثيل لهما على المسرح.

أذهلت الفتاة الحضور ببراعتها في أداء الحركات المعقدة، نالت إعجاب زملائها الذين بدأوا بالهتافات والتصفيق الحار احتفاء بإنجازها.

وبينما كانت الطالبة تستعرض مهاراتها في الجمباز على المسرح، انقلبت رأسا على عقب، ما أثار دهشة وصدمة الحضور.

وتباينت آراء رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف الطالبة، حيث اعتبرها البعض "تافهة" لا تليق بمثل هذه المناسبة الرسمية، بينما أشاد آخرون بجرأتها وإبداعها.

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