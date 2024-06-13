"هتوفري جهد ووقت".. أسهل طريقة لتنظيف الممبار والكرشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكرشة والممبار من الأكلات الشعبية المحببة لدى الكثيرين، لكن تنظيفهما يُشكل تحديا لبعض ربات المنزل.

إليكم طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة والممبار في دقائق معدودة، وفقا للشيف "نونا" خلال تقديم برنامج "البدي يوكل"، على قناة "PNC FOOD".

طريقة تنظيف الكرشة

ضعي الكرشة في الإناء، ثم ضيفي الماء الدافئ حتى تغمرها بالكامل، والبيكنج بودر وحركي المزيج جيدا، واتركي الكرشة في هذا الخليط لمدة 15 دقيقة.

بعد نقع الكرشة، صفي الكرشة جيدا عن طريق "عصرها".

باستخدام طرف سكين، قومي بكشط الكرشة جيدا لإزالة أي بقايا زائدة أو طبقات سميكة.

استمري في الكشط حتى يصبح لونها أبيض.

اغسلي الكرشة تحت الماء الجاري للتخلص من أي بقايا من البيكنج بودر أو الأوساخ.

طريقة تحضير الممبار

قبل البدء في تنظيف الممبار، قومي بإزالة الدهون العالقة به باستخدام سكين حادة، وتقطيعه إلى نصفين.

افتحي صنبور الماء، واتركي الماء يتدفق على الممبار لغسله جيدا.

اقلبي الممبار على وجهه الداخلي، لضمان وصول الماء إلى جميع أجزائه.

استخدمي طرف سكين غير حاد "ظهر السكين"، لكشط الممبار من الداخل لإزالة أي بقايا أو أوساخ.

بدلا من استخدام السكين، يمكنك اتباع طريقة "جلدة الأنبوب" لتنظيف الممبار،

ضعي طرف الممبار في فتحة "جلدة الأنبوب"، ثم اسحبي طرف الممبار ببطء، لكي تمر "جلدة الأنبوب" فوق الممبار من الداخل.

ستلاحظين خروج المادة اللزجة الموجودة في الممبار.

كرري هذه الخطوة حتى تصبح كمية الممبار نظيفة تماما.

احرصي على غسل الممبار جيدا ونقعه بالماء والليمون بعد الانتهاء من تنظيفه، للتخلص من أي رائحة زفارة.