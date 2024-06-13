امرأة تستخدم حيلة غير متوقعة لسحب أموال من ماكينة "ATM" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، اصطحبت امرأة مجهولة الهوية رجلا مسنا يبدو من مظهره أنه فاقد للوعي أو ميت إلى ماكينة "ATM"، لسحب أموال من حسابه في البرازيل.

وفقا لموقع "elnuevodia"، انتشر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر امرأة برفقة رجل على كرسي متحرك يتوجهان إلى أحد البنوك لسحب مبالغ كبيرة من المال.

ويمكنك رؤية أيضا المرأة تدفع كرسي الرجل المتحرك إلى الماكينة، ثم، دون أي خجل أو مراعاة للموجودين، تأخذ أحد أصابع الرجل وتضعه على جهاز الصراف الآلي، مستخدمة بصمته لسحب المال من حسابه.

وأثار الفيديو غضب وانتقاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز التعليقات حول الحادث: "إنه لأمر مفجع أن نرى كيف يمكن لشخص ما الاستفادة من رجل مسن مثل هذا "، بينما يظن آخرون إنه أحد أفراد أسرتها.

وما زالت الشرطة تحقق في الحادث

اقرأ أيضا:

قبل 5 أشهر.. لن تتخيل ما توقعته ليلى عبد اللطيف لـ شيرين عبد الوهاب بشأن خطبتها (فيديو)

إعلامي يخسر 20 كيلو من وزنه بمساعدة الجراح المغناطيسي.. ماذا تعرف عنه؟

رجل يصور ابنة زوجته بكاميرا خفية في غرفة نومها والمرحاض .. وهذا مصيره

أصيبت بصدمة.. لن تتوقع ما وجدته سيدة في حديقة منزلها (صور)

سيدة تفقد حياتها دهسا بالقطار.. والسبب صورة "سيلفي"