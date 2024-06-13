هذا ما يحدث لجسمك ومستويات السكر عند تناول جلد الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

"جلد الدجاج" هو طبقة من الدهون تتواجد تحت جلد الدجاجة، وتتكون هذه الطبقة بشكل أساسي من الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون التي تخزن الطاقة في الجسم.

وكشف موقعي "health" و "webmd" عن تأثير جلد الدجاج على مستويات الكوليسترول في الدم.

ما تأثير تناول "جلد الدجاج" على مستويات السكر في الدم؟

جلد الدجاج يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، وبالتالي فإن تناوله لا يسبب ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم بشكل مباشر، وهذا مفيد لمرضى السكري.

ولكن الإكثار منه قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

فوائد الدجاج للصحة العامة:

-تقوية العظام.

-فقدان الوزن.

-صحة القلب.

-تحسين المزاج.

- مصدر للبروتين الكامل.

-تحسين صحة الجلد والمفاصل.