عمال يعثرون على كنز أثناء تركيب خط صرف صحي.. لن تتخيل محتوياته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عثر عمال بناء على كنز ثمين من العملات الفضية أثناء قيامهم بأعمال ترميم وتركيب خط صرف صحي جديد، في مزرعة ببلدة "ويتين" في شرق وسط ألمانيا.

وفقا لموقع "livescience"، يحتوي الكنز على 285 قطعة نقدية يعود تاريخها إلى ما بين عامي 1499 و1652.

مزيج من العملات من مختلف البلدان

يتكون الكنز من مزيج من العملات الفضية كبيرة الحجم، بما في ذلك عملات تالرز، سكتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وقطع أجنبية أخرى.

وتشكل العملات السكسونية الإقليمية الغالبية العظمى من الاكتشاف، مع وجود بعض القطع النادرة مثل عملات شريكنبرج جروشن، وسكودو إيطالية من عام 1630، وتاليرو من عام 1620 سكتها دوق توسكانا الأكبر.

نسب الكنز إلى عمدة ثري

يشير الخبراء إلى أن الكنز دُفن من يوهان دوندورف، عمدة ويتين في أواخر 1660، وهو من أغنى سكان المدينة.

وقدرت المحكمة ممتلكاته بعد وفاته، إذ يمتلك 2500 عملة فضية و500 عملة ذهبية، كان يخفيها في جميع أنحاء منزله.

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