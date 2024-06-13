لحماية شعرك من الجفاف.. 5 نصائح عليكِ اتباعها خلال فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العناية بالشعر من الأمور التي تحرص عليها المرأة؛ كونه تاجًا لجمالها ورمزًا لأنوثتها، إلا أن ذلك يكون صعبًا بعض الشيء خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ قد يفقد الشعر ترطيبه ويتعرَّض للجفاف.. فكيف يمكنكِ الحفاظ على سلامة شعرك وترطيبه خلال الطقس الحار؟

حماية الشعر من الجفاف في الطقس الحار

وحسب ما ورد على موقع «style»، فإنه يمكنكِ العناية بشعركِ وحمايته من الجفاف والحفاظ على ترطيبه خلال فصل الصيف، من خلال اتباع مجموعة من النصائح، منها:

5 نصائح لترطيب الشعر في الصيف

1. الحفاظ على ترطيب الشعر:

قومي بعمل حمامات زيت منزلية باستخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون مرة أسبوعيًا.

تأكدي من استخدام بلسم مناسب لنوع شعرك بعد كل غسلة.

رشي شعرك ببخاخة ماء مُضاف إليها بضع قطرات من زيت جوز الهند أو زيت اللافندر للحفاظ على رطوبته خلال اليوم.

2. الغسيل:

تجنبي غسل شعرك يوميًا.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن.

استخدمي شامبو لطيفًا وخاليًا من الكبريتات.

3. الحماية من أشعة الشمس:

ارتدي قبعة عريضة الحواف لحماية شعرك من أشعة الشمس المباشرة.

ضعي واقيًا للشعر قبل التعرض لأشعة الشمس.

4. العناية بالشعر:

قصّي الأطراف المتقصفة بانتظام للحفاظ على صحة شعرك.

قللي من استخدام مجفف الشعر ومكواة الفرد قدر الإمكان.

استخدمي مشطًا ذا أسنان واسعة لفك تشابك الشعر بعد الاستحمام.

5. اتباع نظام غذائي صحي: