فيديو هروب عجل يثير الذعر في التجمع.. ومطاردة طويلة في شارع التسعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسماء المزيكي:

أثار هروب عجل بشارع التسعين بالتجمع الخامس، اليوم، جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

شهد شارع التسعين بالتجمع الخامس، اليوم، مشهدًا مثيرًا للذعر، عندما هرب عجل من داخل سيارة ، ما أدى إلى حالة من الشلل المروري.

بدأت الواقعة عندما هرب عجل في شارع التسعين، متسببًا في حالة من الذعر بين المارة والسائقين، وتمكن الأهالي من السيطرة على العجل بعد مطاردة طويلة.

تسببت الواقعة في حالة من الشلل المروري في الشارع، حيث تجمعت سيارات كثيرة في انتظار إعادة فتح الطريق، لم تقع أي إصابات في الحادث.

آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت الواقعة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورًا ومقاطع فيديو للحادث.

طالب البعض بضرورة تشديد الرقابة على مركبات نقل المواشي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار آخرون إلى ضرورة توفير حارات خاصة لهذه المركبات على الطرقات السريعة.

وجاءت ردود فعل رواد مواقع التواصل بين الطريفيه والسخرية كالتالي: "أهلا بالعيد"، "خلي بالك العجل هرب ومفيش أكل لحمة"، متخرجوش من العربيات عجل هائج"، "استرها يارب"، "امسكه من الزور" حلق ياجدع".

يذكر أنه لم تكن هذه الواقعة الأولى لهروب مواشي وعجول الأضاحي كل عام، ما بين الطرافة والضحك.