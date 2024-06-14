وفد مصري للمشاركة في روسيا لتعزيز دور المرأة في الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : مصطفي صلاح

تلقت جمعية سيدات اعمال مصر21 ممثلة في د يمني الشريدي رئيسة الجمعية دعوة رسمية من وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة لتمثيل مصر في مؤتمر تحالف سيدات الأعمال في البريكس

سافر وفد مكون من 22 سيدة أعمال من أعضاء الجمعية إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر استمرت الزيارة من الأول إلى السابع من الشهر الجاري.

حضر الوفد المؤتمر السنوي BRICS Women’s Entrepreneurship Forum الذي أقيم في موسكو، و بحضور السفير المصري في روسيا، نزيه النجاري، والملحق التجاري المصري، ونائب وزير الخارجية الروسي.

حيث ألقت رئيسة الجمعية، الدكتورة يمني الشريدي، عرضًا تقديميًا بعنوان "دور المرأة في الصناعة في مصر". كما عرض الوفد مجموعة من المنتجات المصرية بهدف تعزيز التجارة بين دول البريكس، التي تضم قوى عالمية كبرى مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى إثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تبلغ قيمة اقتصاديات هذه الدول مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28% من الاقتصاد العالمي.

كما شارك الوفد في المنتدي العالمي St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) والذي أقيم في مدينة سانت بطرسبرغ.

يعد هذا المنتدى من أكبر وأهم الأحداث التجارية في العالم، حيث شارك فيه اكثر مشاركين من 208 دولة وبحضوراكثر من 15000 ممثل إعلامي واكثر من 5000 خبير و 197 شريكًا اقتصاديًا من بينهم اتحادات الصناعة ورواد الأعمال وجمعيات مالية وتجارية من 83 دولة حول العالم

و فيه ناقشت ناقشت رئيسة الجمعية تأثير الاتجاهات الكبرى على الإمكانيات الاقتصادية للمرأة المصرية.

كما استمتع الوفد بزيارة أهم وأشهر معالم روسيا مثل قصر بيترهوف ومتحف الإرميتاج، مما أضاف بعدًا ثقافيًا وسياحيًا لزيارتهم.

تعزز هذه المشاركة الدولية من مكانة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتبادل التجاري بين دول البريكس

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول اللحوم الحمراء

6 أعراض تكشف إصابتك بسرطان الأمعاء- لا تتجاهلها

احذر.. 5 علامات تدل على قرب سقوط مروحة السقف

أساتذة في قلب الترابيزة.. أبراج تتهرب من الاعتراف بالخطأ

مليون جنيه في الليلة.. مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن أسعار الساحل الشرير