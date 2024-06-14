الامارات | «أوسكار فخرية» لمنتجي أفلام جيمس بوند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيحصل منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند على جائزة أوسكار فخرية خلال احتفال يُقام في نوفمبر المقبل، وفق ما أفادت أكاديمية فنون السينما وعلومها، مكافأة على مسيرتهما المكرّسة لسلسلة مغامرات الجاسوس 007.

وينتج مايكل جي. ويلسون، وأخته غير الشقيقة، باربرا بروكولي، هذه السلسلة منذ عام 1995 بعدما خلفا ألبرت والد باربرا.

وقد أشرفا على عدد كبير من أفلام السلسلة الناجحة، بينها «سكاي فال» من بطولة دانييل كريغ، الذي حقق إيرادات بلغت مليار دولار في عام 2012.

وقالت رئيسة الأكاديمية، جانيت يانغ، في بيان، إن هذه الجائزة «تشهد لنجاحهما منتجين لسلسلة أفلام بوند الشهيرة، وإسهامهما في المشهد السينمائي».

وسيحصل ويلسون وبروكولي على جائزة «أوسكار فخرية» في نوفمبر خلال الاحتفال بتوزيع جوائز «غافرنرز».