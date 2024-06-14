الامارات | عشرات الآلاف يحتفلون بذكرى «بي تي إس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توافد عشرات آلاف الأشخاص من كوريا والعالم إلى سيؤول، أمس، للاحتفال بذكرى مرور 11 عاماً على انطلاق فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية، غداة إنهاء أكبر أعضائها جين خدمته العسكرية.

ولايزال ستة أعضاء من الفرقة يخدمون في الجيش، وهو شرط في كوريا الجنوبية، حيث يتم استدعاء جميع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً ليخدموا لمدة 18 شهراً على الأقل، ما أرغم فرقة الفتيان الأكثر شعبية في العالم على وقف أنشطتها منذ عام 2022.

وانضم معجبون للفرقة من جميع أنحاء العالم، إلى الحدث الذي أقيم في مجمع رياضي في جنوب سيؤول، وانتظر البعض في الموقع منذ السابعة صباحاً لضمان حصولهم على أشياء مجانية، بينها بطاقات صور خاصة بالفرقة، فضلاً عن رؤية جين مرة أخرى يعتلي المسرح. وقد تشكّلت طوابير امتدّت إلى ثلاثة كيلومترات.

وقال هيكتور سوسا، وهو مكسيكي يبلغ 40 عاماً وصل إلى سيؤول مع ابنته وتوجّه مباشرة إلى مكان التجمّع: «ابنتي من المعجبين (بالفرقة)، وقد جئنا بمناسبة عيدها كهدية».

وقد استقطب المهرجان الذي تنظمه وكالة «هايب» القائمة على أعمال الفرقة، 400 ألف شخص العام الماضي، لكن من المتوقع أن يجذب الحدث عدداً أكبر هذا العام.

وقال جين (31 عاما)، الذي من المقرر أن يحيي حفلته الأولى منذ عامين، إنه «سيشارك في (هاغاتون) - ماراثون العناق)، قبل أن يقدم أول حفلة موسيقية له منذ عامين».

وسيعانق المغني 1000 معجب جرى اختيارهم من خلال سحب أقيم على شبكة التواصل الاجتماعي «ويفرس» Weverse.

وكان جين قد أعلن على المنصة أن «الهاغاتون» هذا كان فكرته، وأنه «أراد في البداية معانقة 3000 معجب»، قبل أن يقلص العدد لأسباب تتعلق بالسلامة.