طريقة جديدة لاكتشاف تساقط الشعر بالذكاء الاصطناعي.. كيف تعمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أضافت Alipay، منصة الدفع الإلكتروني الرائدة في الصين، ميزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمح لك باختبار تساقط الشعر بنفسك.

كيف تعمل الميزة؟

تحميل 4 صور: قم بتحميل 4 صور تُظهر أجزاء مختلفة من شعرك، بما في ذلك الجزء العلوي والجانبي والخلفي.

تحليل الذكاء الاصطناعي: سيقوم نموذج الذكاء الاصطناعي AntBrayer، المُطور من Ant، بتحليل صورك ومقارنتها بآلاف الحالات الواقعية.

الحصول على التوصيات: ستتلقى توصيات بشأن ما إذا كان عليك مراجعة طبيب مختص بأمراض تساقط الشعر.

مميزات الأداة

سهلة الاستخدام: لا تتطلب أي خبرة طبية.

سريعة: تُقدم النتائج في غضون ثوانٍ قليلة.

فعالة: تم تدريبها على بيانات آلاف الحالات الواقعية.

مفيدة: يمكن أن تساعدك في اكتشاف تساقط الشعر مبكرًا واتخاذ الخطوات اللازمة للعلاج.

انتشار واسع

لاقى اختبار تساقط الشعر بالذكاء الاصطناعي رواجًا كبيرًا بين مستخدمي الإنترنت في الصين، حيث يعاني واحد من كل 6 أشخاص، أي أكثر من 250 مليون شخص، من مشاكل تتعلق بتساقط الشعر.

مشاركة الأطباء

تم تطوير الأداة بالتعاون مع أطباء من عيادة متخصصة في تساقط الشعر في مستشفى في هانغتشو.

يُؤكد مدير مشروع الأداة الجديدة، كاي كيفا، أن التطبيق يمكنه تقديم تحذيرات في الوقت المناسب بشأن بدء تساقط الشعر بطريقة علمية، مما قد يساعد الناس على التوقف عن الاعتماد على الوصفات العلاجية الشعبية غير المسؤولة.