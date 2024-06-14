ثورة في نقل الأعضاء.. تقنية جديدة تحافظ على صحة القلب لأكثر من 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في بشرى سارة لمرضى زراعة الأعضاء، أعلن معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا عن ابتكار ثوري يسمح بنقل القلب لأكثر من 6 ساعات، ما يعد إنجازا مهما يُنقذ حياة العديد من المرضى.

ما هي التقنية الجديدة؟

تُتيح هذه التقنية نقل القلب للمتبرع داخل سيارة الإسعاف في درجة حرارة جسم الإنسان، ما يُطيل من مدة بقائه على قيد الحياة ويُحسّن من فرص زراعته بنجاح.

يعتمد النظام على استخدام محلول خاص يُسمى "نورماكور"، ويحتوي على السكريات والأيونات التي تُوقف نبض أنسجة القلب مؤقتًا، مع الحفاظ على قدرتها على البقاء على قيد الحياة عند درجة حرارة الجسم.

تُتيح هذه التقنية تمديد فترة نقل القلب المسموح بها من 4-5 ساعات إلى أكثر من 6 ساعات، ما يُتيح إمكانية نقل القلب من مسافات أطول وإنقاذ المزيد من الأرواح.

فوائد التقنية الجديدة

إنقاذ المزيد من الأرواح:

تُسهم هذه التقنية في إنقاذ حياة المزيد من المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة القلب عن طريق توفير المزيد من الوقت لنقله وزراعته.

زيادة فرص النجاح:

الحفاظ على صحة القلب لفترة أطول يُحسّن من فرص نجاح عملية الزراعة ويُقلّل من خطر المضاعفات.

فتح آفاق جديدة:

تمهد هذه التقنية الطريق لنقل أعضاء أخرى مثل الكبد والكلى باستخدام نفس المبدأ، ما يُبشّر بمستقبل واعد لمرضى زراعة الأعضاء.

خطط المستقبل:

يُخطط فريق العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لتكييف هذه التقنية مع نقل أعضاء داخلية أخرى مثل الكبد والكلى في المستقبل القريب.

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