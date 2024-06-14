تحميك من السرطان.. فاكهة تقي من أمراض القلب وتقوي مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
الأناناس يوفر الكثير من العناصر الغذائية التي تسهم في الوقاية من بعض المشكلات الصحية، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.
يحتوي على مضادات الأكسدة:
الأناناس يحتوي على مضادات الأكسدة "الفلافونويد"، وهذا يساعد على منع تلف الخلايا وتقوية المناعة، والوقاية من أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان.
يعزز شفاء الأنسجة:
قد يساعد تناول الأناناس على شفاء البشرة بعد الجراحة أو الإصابة، وذلك بفضل احتوائه على إنزيم "البروميلين".
محاربة الالتهابات:
يسهم "البروميلين" الموجود في الأناناس في مكافحة الالتهاب ومنع نمو الأورام.
الهضم الجيد:
يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من الألياف والتي ترتبط بعملية هضم أفضل.
يخفف آلام التهاب المفاصل:
الأناناس غني بالنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يسهم في تخفيف آلام التهاب المفاصل والوقاية من هشاشة العظام.
فقدان الوزن:
الأناناس من أفضل الفواكه لفقدان الوزن، وذلك لأن إنزيماته قد تساعد على حرق الدهون.
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