تحميك من السرطان.. فاكهة تقي من أمراض القلب وتقوي مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأناناس يوفر الكثير من العناصر الغذائية التي تسهم في الوقاية من بعض المشكلات الصحية، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

يحتوي على مضادات الأكسدة:

الأناناس يحتوي على مضادات الأكسدة "الفلافونويد"، وهذا يساعد على منع تلف الخلايا وتقوية المناعة، والوقاية من أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان.

يعزز شفاء الأنسجة:

قد يساعد تناول الأناناس على شفاء البشرة بعد الجراحة أو الإصابة، وذلك بفضل احتوائه على إنزيم "البروميلين".

محاربة الالتهابات:

يسهم "البروميلين" الموجود في الأناناس في مكافحة الالتهاب ومنع نمو الأورام.

الهضم الجيد:

يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من الألياف والتي ترتبط بعملية هضم أفضل.

يخفف آلام التهاب المفاصل:

الأناناس غني بالنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يسهم في تخفيف آلام التهاب المفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

فقدان الوزن:

الأناناس من أفضل الفواكه لفقدان الوزن، وذلك لأن إنزيماته قد تساعد على حرق الدهون.

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