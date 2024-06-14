7 نصائح للنجاح في سنة أولى زواج.. مسلسل الوصفة السحرية يرصد أبرز الخلافات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح جماهيري كبير حققه مسلسل الوصفة السحرية، بعد عرض أولى حلقاته على شاشة قناة dmc، إذ سلط الضوء على حياة الزوجين في السنة الأولى من الزواج، والمشكلات التي تواجههما نتيجة اختلاف وجهات النظر أو تدخلات الأهل، من خلال علاقة دينا (شيري عادل) بزوجها مالك (عمر الشناوي).

أسباب الخلافات في سنة أولى زواج

من الطبيعي أن يواجه الزوجين بعض المشكلات في السنة الأولى للزواج، نتيجة اختلاف وجهات النظر في بعض الأمور، وفقًا لما قالته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري العلاقات النفسية والأسرية، إذ يسبب انتقال الزوجين من حياة العزوبية والحرية إلى الحياة الزوجية، مشاعر مختلطة بين التوتر والقلق والخوف من عدم نجاح العلاقة أو عدم القدرة على الالتزام تجاه الشريك وتحمل المسؤولية.

نصائح لتجنب المشكلات الزوجية

وقدمت عبد الرحمن خلال حديثها لـ«الوطن»، 7 نصائح يمكن للزوجين اتباعهما لنجاح علاقتهما في سنة أولى زواج، وهي كالتالي:

يجب على الزوجين معرفة الحقوق والواجبات تجاه الشريك لتجنب حدوث المشكلات وتحقيق الانسجام بينهما.

ينبغي على كلا الزوجين التحلي بالصبر والتريث في رد الفعل عند حدوث أي خلاف، لأن الرد السريع قد يسبب المزيد من المشكلات.

الحفاظ على الخصوصية

الحفاظ على خصوصية الحياة الزوجية وعدم البوح بأي أسرار تخصهما للأهل، لأن ذلك من أكبر الأسباب التي تزيد الخلافات والمشكلات بين الزوجين.

الإنصات واحترام الطرف الآخر من أساسيات نجاح العلاقة الزوجية؛ لأن ذلك يعزز التفاهم بينهما ويعمق العلاقة.

تجنب الاستماع للخبرات السلبية للأزواج الآخرين.

تجنب العناد والإصرار على الرأي.

احرص على شكر وتقدير شريك حياتك على الأمور الجيدة التي يفعلها من أجلك؛ لأن ذلك يدفعه إلى فعل المزيد.

يُشار إلى أن مسلسل الوصفة السحرية، يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: إسلام جمال، وشيري عادل، وعمر الشناوي، وعماد رشاد، وهيدي كرم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.