لحظة رومانسية تتحول إلى كابوس مرعبة لامرأة بسبب الرمال المتحركة.. ماذا فعل زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - على شاطئ "بوبهام بيتش" في ولاية مين الأمريكية، كانت جيمي أكورد وزوجها باتريك يستمتعان بنزهة رومانسية على الشاطئ، وفجأة غرقت جيمي حتى منتصف قدميها في رمال متحركة.

صرخت جيمي طلبًا للنجدة، وسارع زوجها باتريك لسحبها من الرمال، وفقا لصحيفة "مترو".

تقول جيمي إن الحادثة وقعت في ثانية واحدة، ولم تتمكن من الشعور بقاع الرمال أو إيجاد موطئ قدم، وشعرت بالرعب والعجز.

وعبرت جيمي عن امتنانها لزوجها لسرعة انتباهه وإنقاذها من الرمال، وقالت إنه تصرف ببطولة ولم يتردد في مساعدتها.

يؤكد باتريك أن جيمي لم تخف من الحادثة، وأنها تصرفت بذكاء بطلب النجدة، ويعتقد أن شخصًا بمفرده أو طفلًا قد يشعر بالخوف في مثل هذه المواقف.

حقيقة الرمال المتحركة

لم تغرق جيمي في الرمال المتحركة بالطريقة التي تُصورها الأفلام، وفي الواقع، تُسبب الرمال المشبعة بالمياه شعورًا بالطفو، مما يسمح للشخص بالمناورة للخروج من الفخ.

نصائح للتعامل مع الرمال المتحركة

ينصح الخبراء بالانحناء إلى الخلف لتوزيع وزن الجسم على مساحة أوسع.

القيام بحركات بطيئة ذهاباً وإياباً لدخول الماء إلى التجويف حول الطرف المحاصر، مما يُرخي قبضة الرمال المتحركة.

قد يستغرق الخروج من الرمال بعض الوقت.

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