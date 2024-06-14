تزامنا مع عيد الأضحى.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول "البامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

البامية من الخضراوات الشائع تناولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يعتاد الكثيرون على طهيها مع اللحم الضأن.

ورغم فوائد البامية، يجب تناولها بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيها يؤثر سلبًا على صحة الكليتين، بحسب ما نشره موقع "Medical News Today".

وتحتوي البامية على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مادة تؤدي إلى الإصابة بنوع من حصوات الكلى، يعرف باسم "حصوات الكالسيوم".

وحصوات الكالسيوم النوع الأكثر شيوعًا من حصوات الكلى، تتكون نتيحة لاتحاد معدن الكالسيوم مع الأوكسالات في البول، وفقًا للمؤسسة الوطنية للكلى.

ويزداد خطر التعرض لحصوات الكالسيوم عند تناول الأطعمة الغنية بمادة الأوكسالات بكميات لدى:

الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي مع حصوات الكالسيوم، أي سبق لهم الإصابة بها.

الأشخاص الذين يعانون من الجفاف.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على الكثير من البروتين والصوديوم.

وتسبب حصوات الكالسيوم واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- ألم شديد في جانبي الجسم من الخلف.

- ظهور دم في البول.

- الغثيان أو القيء.

- الحمى.

- القشعريرة.

- انبعاث رائحة كريهة من البول.

ويمكن الوقاية من حصوات الكالسيوم عن طريق اتباع عدد من الإرشادات، أبرزها:

- شرب كمية كبيرة من الماء.

- عدم الإفراط في البروتين.

- التقليل من الملح.

- عدم تناول مكملات الكالسيوم إلا بعد استشارة الطبيب.

- الالتزام بالجرعة التي يحددها الطبيب من مكملات فيتامين سي، لأن الإفراط فيها يؤدي إلى تكوين حصوات الكالسيوم.

وهناك أطعمة أخرى غير البامية غنية بالأوكسالات، يستحسن التقليل منها، حفاظًا على صحة الكلى، مثل السبانخ والمكسرات والبنجر والسمسم.

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