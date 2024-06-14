هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكبدة.. وفئات عليها الحذر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكبدة من الأكلات الأساسية في عيد الأضحى المبارك، ولها فوائد عديدة للكبدة، وتوجد فئات عليها الحذر من تناولها.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الكبدة من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين خاصة في عيد الأضحى، نظرا لقيمتها وفوائدها الصحية المتعددة.

وأضافت أن الكبدة تحتوي على الحديد وفيتامين A وفيتامين ب12، والبروتين، وكل هذه العناصر مهنة لبناء العضلات، وتقوية المناعة.

وأشارت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن الكبدة تعالج فقر الدم، كما تحسن من صحة النظر لاحتوائها على فيتامين أ، بالإضافة إلى ضرورة حماية البشرة والشعر لأنها غنية بفيتامين ب12.

فئات ممنوعة من تناول الكبدة

وأكدت أن هناك فئات ممنوعة من تناول الكبدة وهم:

مرضى النقرس: لأنها تحتوي على نسبة عالية من حمض اليوريك، وهو عنصر يؤدي إلى تفاقم أعراض النقرس.

مرضى الكلى والكبد: لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين وهذا مضر عليهم وقد يشكل عبء كبير.

مرضى القلب: تحتوي الكبدة على نسبة عالية من الكوليسترول ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرضى السكري: يمكن أن تؤثر الكبدة على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وقدمت عدة نصائح لتناول الكبدة بأمان وهي طبخ الكبدة جيدا وعدم تناولها نيئة.

عدم تناول الكبدة أكثر من مرتين في الأسبوع.

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