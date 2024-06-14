أصابت الإعلامية أوبرا وينفري بمرض خطير.. ما أضرار إبر التنحيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لجأت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري إلى إبر التنحيف للحصول على جسم مثالي ورشيق، ولكن تسبب ذلك في إصابتها بحالة إعياء أدت إلى دخولها إلى المستشفى، واكتشف الأطباء أنها تعاني من "إنفلونزا المعدة" بسبب هذه الإبر.

وكشف موقع "clevelandclinic" أضرار إبر التنحيف، والتي تظهر على جسم الإنسان بعد تناولها.

ردود الفعل التحسسية مثل: الطفح الجلدي، أو الحكة، أو تورم الوجه، أو العينين، أو الشفتين، أو اللسان، أو الذراعين، أو الساقين، أو صعوبة في البلع أو التنفس.

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

آلام شديدة في المعدة.

إصابة الكلى.

انخفاض كمية البول.

الغثيان.

تورم الكاحلين أو اليدين أو القدمين.

التهاب البنكرياس.

- ألم شديد في المعدة ينتشر إلى الظهر ويزداد سوءا بعد تناول الطعام.

- الحمى.

- سوء الحالة المزاجية.

-الشعور بالاكتئاب.

- كتلة جديدة في الرقبة، أو صعوبة البلع أو التنفس،

- بحة الصوت.

- الإمساك.

- الدوخة.

- التعب.

- الصداع.

- فقدان الشهية.

اقرأ أيضا:

لو جاي من برة.. ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للتكييف بشكل مفاجئ؟

احذر.. 5 علامات تدل على قرب سقوط مروحة السقف

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البيض البلدي.. ما تأثيره على القلب والكبد؟

8 علامات تشير إلى أن جهازك الهضمي في خطر

امرأة تضبط زوجها يخونها مع 6 نساء ورد فعل صادم من مستشارة أسرية "فيديو"