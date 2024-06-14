لن تتخيل تأثيره.. ماذا يفعل تناول مخ الأضحية بصحة الكبد والكلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحرص الكثيرون على تناول مخ الأضحية، خاصة خلال عيد الأضحي المبارك، لما يتميز به من مذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية، لكن يتساءل بعض مرضى الكبد والكلى عن مدى أمان تناوله.

فوائد تناول مخ الأضحية

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، توضح لـ"الخليج 365" أن مخ الأضحية غني بالعديد من الفوائد الصحية، تشمل:

غني بالبروتينات التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على تقوية العضلات.

يُسهم استهلاكه في زيادة التركيز، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من أوميجا 3 الدهنية.

كونه مصدر غني بالحديد، لذا يساعد على الوقاية من الأنيميا.

لكن، نبهت أخصائية التغذية إلى أن مخ الأضحية، بالرغم من فوائده، يشكل خطرا على مرضى الكبد والكلى، لأنه يرفع من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يشكل عبئا إضافيا على الكبد لتصفيته.

ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يُصعب على الكلى التخلص منه، وبالتالي يُزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى.

لذلك، توصي مرضى الكبد والكلى بتناول هذه الوجبة باعتدال دون إفراط، مع استشارة الطبيب المختص قبل استهلاكها.

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