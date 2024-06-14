هذا ما يحدث للقلب والدماغ والسكر عند تناول 3 حبات من الفستق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفستق من المكسرات الغنية بالفيتامينات والمعادن، وقد تُفاجأ عندما تعلم أن تناول 3 حبات من الفستق يوميا له تأثير غير متوقع على صحة القلب والعقل ومستويات السكر، وفقا لما ورد في موقعي "webmd"، و"health".

تأثير الفستق على القلب

الفستق حليف لصحة القلب، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري يعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتسهيل تدفق الدم، ما يعزز صحة القلب.

وتؤدي الألياف الموجودة به دورا مهما في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تأثير الفستق على الدماغ

الفستق مصدر غني بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، مثل الأنثوسيانين والفلافون، والتي تُعرف بقدرتها على حماية خلايا الدماغ من التلف وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى، تعزيز صحة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية.

تأثير الفستق على مستويات السكر

يتميز الفستق بمؤشر نسبة سكر في الدم منخفض، ما يعني أنه لا يتسبب في ارتفاعات كبيرة في مستويات السكر في الدم بعد تناوله.

غني أيضا بمضادات الأكسدة القوية، مثل الكاروتينات والمركبات الفينولية، التي تحارب مستويات السكر المرتفعة.

ويحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ما يجعله طعاما صديقا للسكر في الدم.

فوائد أخرى للفستق

تحسين صحة الأوعية الدموية.

إنقاص الوزن.

تحسين الرؤية.

دعم صحة الجهاز الهضمي.

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