صدمة للأبيض.. توقعات الأبراج وحظوظ لاعبي الزمالك في مباراة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يلتقي فريق كرة القدم لنادي الزمالك اليوم بنظيره سيراميكا كيلوباترا، في مباراة ضمن الدوري الممتاز، ويأتي موعد المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ونوضح في التقرير التالي حظوظ اللاعبين في مباراة اليوم، وفقا لما ذكره خبير الأبراج وعلم الأرقام والفلك محمد صبحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

طاقة لاعبي فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد عواد (برج الأسد)

حالة البرج اليوم: برج الأسد يتمتع اليوم بالثقة العالية والقيادة.

- انعكاسه على اللاعب: رغم ثقته العالية، قد يواجه محمد عواد اليوم بعض الأخطاء نتيجة الضغط الشديد، مما قد يؤدي إلى دخول أهداف غير متوقعة. ستكون عليه مهمة صعبة في محاولة الحفاظ على تركيزه وتصحيح أخطائه بسرعة.

خط الدفاع:

- عمر جابر (برج العقرب)

- حالة البرج اليوم: برج العقرب يتميز اليوم بالعزيمة والقدرة على التحمل.

- انعكاسه على اللاعب: رغم عزيمته، قد يشهد عمر جابر بعض لحظات التخبط، حيث قد يؤدي ضغط الخصم إلى ارتكابه أخطاء دفاعية غير معتادة.

- حسام عبد المجيد (برج الجدي)

- حالة البرج اليوم: برج الجدي يتمتع اليوم بالتخطيط والتنظيم الجيد.

- انعكاسه على اللاعب: على الرغم من قدراته التنظيمية، قد يواجه حسام عبد المجيد اليوم مشاكل في التكيف مع هجمات الخصم السريعة، مما يؤدي إلى بعض الأخطاء والكوارث الدفاعية.

- حمزة المثلوثي (برج الحمل)

- حالة البرج اليوم: برج الحمل يتميز اليوم بالحماس والنشاط.

- انعكاسه على اللاعب: قد يتسبب حماس حمزة المثلوثي المفرط في ارتكابه أخطاء دفاعية نتيجة اندفاعه غير المحسوب، مما قد يؤدي إلى بعض الأهداف ضد فريقه.

- سيد عبد الله نيمار (برج الجوزاء)

- حالة البرج اليوم: برج الجوزاء يتمتع اليوم بالمرونة والتكيف.

- انعكاسه على اللاعب: رغم مرونته، قد يجد سيد عبد الله نيمار صعوبة في التكيف مع الضغط الهجومي المكثف، مما يؤدي إلى تخبط في خط الدفاع وفتح ثغرات للخصم.

خط الوسط:

- نبيل عماد دونجا (برج الثور)

- حالة البرج اليوم: برج الثور يتميز اليوم بالثبات والتحمل.

- انعكاسه على اللاعب: نبيل عماد دونجا سيكون ثابتًا في مركزه، لكن قد يواجه صعوبة في الحفاظ على التوازن وسط تخبط الدفاع، مما قد يؤثر على أدائه العام.

- ناصر ماهر (برج القوس)

- حالة البرج اليوم: برج القوس يتميز اليوم بالحماس والانفتاح.

- انعكاسه على اللاعب: ناصر ماهر قد يُظهر حماسًا في محاولة تعويض أخطاء الدفاع، ما قد يؤدي إلى تراجع أدائه الهجومي بسبب تحمله لمهام دفاعية إضافية.

- عبد الله السعيد (برج الميزان)

- حالة البرج اليوم: برج الميزان يتمتع اليوم بالتوازن والقدرة على اتخاذ القرارات.

- انعكاسه على اللاعب: عبد الله السعيد سيحاول السيطرة على وسط الملعب وإعادة التوازن، لكنه قد يجد نفسه مضطرًا للتراجع للدفاع بشكل أكبر، مما قد يحد من تأثيره الهجومي.

خط الهجوم:

- مصطفى شلبي (برج السرطان)

- حالة البرج اليوم: برج السرطان يتميز اليوم بالحساسية والإبداع.

- انعكاسه على اللاعب: مصطفى شلبي سيحاول خلق الفرص رغم الفوضى الدفاعية، لكن قد يواجه صعوبة في الحصول على الدعم الكافي من زملائه للنجاح في الهجمات.

- ناصر منسي (برج الدلو)

- حالة البرج اليوم: برج الدلو يتمتع اليوم بالتفكير الإبداعي والانفتاح.

- انعكاسه على اللاعب: رغم إبداعه، قد يجد ناصر منسي نفسه مضطرًا للتراجع والمساعدة في الدفاع، مما يقلل من تركيزه على الهجوم ويحد من فعاليته.

- أحمد مصطفى زيزو (برج الأسد)

- حالة البرج اليوم: برج الأسد يتمتع اليوم بالثقة والقيادة.

- انعكاسه على اللاعب: رغم ثقته العالية، قد يتعرض أحمد مصطفى زيزو لإصابة مفاجئة تؤثر على أدائه وتدفعه للخروج من المباراة، مما يضعف خط الهجوم بشكل كبير ويفقد الفريق واحدًا من أهم عناصره الهجومية.

طاقة لاعبي الزمالك أثناء المباراة

سيغلب عليهم مع بداية المباراة عدم التركيز والتشتت والتعالي على الفريق الخصم مما يتسبب في رعونة واستهتار تكلف الفريق أهداف من الخصم وخسارة المباراة

طاقة لاعبي سيراميكا كليوباترا اثناء المباراة

من المتوقع أن يلعبوا بتوازن وهجمات مرتدة وضغط مكثف على فريق الزمالك، ويستغلوا أخطاء لاعبي فريق الزمالك والفرص المتاحة، ومن المتوقع فوز سيراميكا كليوباترا.