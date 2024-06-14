علامات خطيرة تكشف الإصابة بسرطان الرئة دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - سرطان الرئة مشكلة صحية كبيرة، وإذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة، يمكن تحسين نتائج العلاج بشكل كبير.

غالبًا ما تكون سرطانات الرئة دون أعراض في المراحل المبكرة، ومع ذلك، فإن بعض مرضى سرطان الرئة تظهر عليهم العلامات في المراحل المبكرة ، كما أن الكشف المبكر عن السرطان من قبل الطبيب يمكن أن يؤدي إلى علاج أكثر فعالية.

لكن ما العلامات الأخطر لسرطان الرئة؟

سعال مزمن:

عادةً ما يختفي السعال الناتج عن نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي خلال أسبوعين أو أقل، بحسب تايمز أوف إنديا.

قد يكون السعال المزمن المؤشر الأولي لسرطان الرئة، ومن المهم الانتباه إذا كان الشخص يسعل دمًا أو بلغمًا بلون الصدأ.

السعال المزمن شائع لدى المدخنين بشراهة، ولكن أي تغيير في السعال يمكن أن يشير إلى حالة طبية.

السعال الذي يصبح أعمق أو أكثر شدة، والسعال الأجش أو الخشن، والدم في البلغم، وكمية عالية أو منخفضة بشكل غير عادي من إنتاج المخاط كلها أعراض تحذيرية ملحوظة لسرطان الرئة.

صعوبات في التنفس:

ضيق التنفس، خاصة أثناء الأنشطة العادية، يمكن أن يكون علامة على مشكلات في الرئة تتطلب علاجًا طبيًا.

غالبًا ما تحدث هذه التغييرات بسبب انسداد أو انقباض المسالك الهوائية بسبب الورم.

يمكن أن يحدث ضيق التنفس أيضًا إذا كان هناك تراكم للسوائل في الفضاء الجنبي، وهو هيكل غشائي رقيق يغطي الرئتين.

من المهم أن تراقب عن كثب أي نوبات من ضيق التنفس أو صعوبات في التنفس.

ألم في الصدر:

قد يعاني مرضى سرطان الرئة من آلام شديدة في الكتف أو الظهر أو الصدر.

على الرغم من أنه لا يرتبط كل الألم بالسرطان، إلا أنه لا يزال من المهم ملاحظة أي ألم أو ألم يتفاقم تدريجيًا.

من المهم تحديد ما إذا كان الانزعاج يقتصر على مكان معين أو إذا كان منتشرا في جميع أنحاء الصدر.

صوت خشن:

في حين أن بحة الصوت يمكن أن تكون علامة على نزلات البرد، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا علامة على شيء أكثر خطورة إذا استمر أو ازداد سوءًا.

قد يظهر سرطان الرئة كتغيرات صوتية كبيرة، مثل أن يصبح أعمق أو أكثر خشونة، يحدث هذا عندما يؤدي الورم إلى إتلاف العصب الذي ينظم الحنجرة أو صندوق الصوت.

فقدان الشهية والوزن:

من المهم الانتباه إلى التغييرات غير المتوقعة في عادات الأكل أو الشهية التي لا يبدو أن لها سببًا واضحًا.

تتطلب الخلايا السرطانية الكثير من الطاقة؛ لذلك فإن فقدان الوزن يحدث نتيجة لذلك، بالإضافة إلى تغير محتمل في كيفية استخدام الجسم للطعام كطاقة.

فقدان الوزن غير المقصود هو سبب للقلق ويجب فحصه من قبل الطبيب.

آلام العظام:

يمكن أن تنجم آلام الظهر الشديدة وآلام الجسم الأخرى عن سرطان الرئة الذي انتشر إلى العظام.

يمكن أن يكون هذا النوع من الانزعاج أكثر إزعاجًا في الليل، حيث يتعارض مع النوم، وغالبًا ما يزداد سوءًا مع الحركة.

يمكن أيضًا ربط آلام الكتف أو الذراع أو الرقبة الأقل حدوثًا بسرطان الرئة.

خيارات العلاج:

تلعب مرحلة ونوع سرطان الرئة والصحة للمريض دورًا في نهج علاج سرطان الرئة.

استئصال الفص، والذي يتضمن إزالة جزء من الرئة؛ استئصال الرئة، والذي يتضمن إزالة الرئة بأكملها؛ أو العمليات الأخرى، بما في ذلك استئصال الجزء، هي من بين الخيارات الجراحية لإزالة الورم والأنسجة المحيطة به.

العلاج الكيميائي مع علاجات أخرى مثل علاج إشعاعيأ والجراحة، أو يمكن استخدامه بمفرده لتدمير الخلايا السرطانية.

هناك علاج مستهدف وعلاج مناعي يعمل على تحسين السيطرة على المرض في سرطان الرئة المبكر والمتقدم.

تركز الأدوية المستخدمة في العلاج الموجه على عيوب محددة في الخلايا السرطانية لوقف تطورها وانتشارها.

يعمل العلاج المناعي على تحسين جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية بشكل أفضل. يستخدم العلاج الإشعاعي حزمًا عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية.

تُستخدم هذه الطريقة غالبًا في المرضى الذين لا يمكن إجراء العملية لهم إما بسبب ظروف طبية أو بسبب مدى المرض.

ومن المهم التعرف على العلامات التحذيرية لسرطان الرئة لبدء العلاج في أقرب وقت ممكن.

لا تتردد في استشارة الطبيب إذا شعرت بأي أعراض مثيرة للقلق.

يتحسن تشخيص مرضى سرطان الرئة بسبب خيارات العلاج المحسنة والتدخل المبكر.

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