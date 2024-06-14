نوع من التوابل يحمي جسمك من السموم ويحافظ على الكلي والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكركم ليس مجرد توابل لذيذة تضفى نكهة مميزة على أطباق الطعام، بل هو كنز يحتوي على فوائد صحية عديدة، خاصة حماية الجسم من السموم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن، الكركم يساعد على طرد السموم من الجسم، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على مادة الكركم وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على مكافحة الجذور الحرة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الكركم يدعم الكبد حيث يحفز على إفراز العصارة الصفراوية، مما يحسن من عملية الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، كما يزيل سموم الكيد.

وأشارت إلى أن الكركم يحسن من الالتهابات ووظائف الكلى والكبد، مما يساعد على طرد السموم من الجسم بشكل كبير.

واهتتم أن هناك فوائد أخرى للكركم مثل:

خفض الكوليسترول.

تحسين تدفق الدم.

تخفيف ألن المفاصل.

حماية من الزهايمر.

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