أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثيرون على تقديم أجمل وأرق عبارات التهنئة بهذه المناسبة الجميلة.

وفي ضوء ذلك يستعرض موقع "الخليج 365" أبرز وأفضل رسائل التهنئة في عيد الأضحى لعام 2024، وفق لما جاء في موقع "تايمز ناو نيوز".

كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

- أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، وجعلكم من عتقاء هذا اليوم.

- كل عام وأنتم أقرب إلى الله، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أمتنا الإسلامية.

- أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد أضحى سعيد.

- كل عام وقلوبكم إلى الله أقرب عيد أضحى مبارك وعلى الأسرة الكريمة.

- عيد أضحى سعيد، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

- كل عام وأنتم بخير، يارب أعيادكم جميعها فرحة.

- أتمنى لكم عيدا سعيدا.

- أعطاكم الله الكثير من السعادة، والمحبة الكريمة.

أبعث لكم كل أمنياتي الحارة بالسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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