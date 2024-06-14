هل البرجر النباتي ضار بصحة القلب؟



محمد اسماعيل - القاهرة - الإجابة على هذا السؤال معقدة وليست مباشرة، حيث تعتمد على مكونات البرجر النباتي وطرق معالجته وكمية تناوله.

بشكل عام، يُعتبر البرجر النباتي خيارًا صحيًا أكثر من البرغر المصنوع من اللحم البقري، وذلك لعدة أسباب.

كما تخضع الأطعمة فائقة المعالجة لإعادة صياغة وتجهيز باستخدام إضافات لتعزيز النكهة ومدة الصلاحية والجاذبية، وتشمل هذه كل شيء من المكرونة بالجبن والسجق، إلى المعجنات المجمدة، واللحم المفروم النباتي.

وتم الحصول على أدلة قوية وواسعة النطاق تُظهر أن الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة الجسدية والعقلية.

وكشفت بعض المصادر الصحفية، مثل "سي إن إن" عناوين مثيرة، مثل" اللحوم النباتية المزيفة مرتبطة بأمراض القلب والموت المبكر" استناداً إلى بيانات دراسة نشرتها مجلة "لانسيت"؛ فهل هذا صحيح؟



ووفق "مديكال إكسبريس"، توصل باحثون من جامعة ساوث أستراليا من بيانات هذه الدراسة، والتي قارنت الاختلافات الصحية بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة النباتية وغير النباتية.

وركز الباحثون على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عنها.

واحتوت الأطعمة النباتية فائقة المعالجة في هذه الدراسة على الخبز المعبأ، والمعجنات الجاهزة كالبيتزا والكعك والبسكويت، والحبوب وبدائل اللحوم (اللحوم المزيفة) المنتجة بكميات كبيرة.

كما تعد هذه الأطعمة النباتية فائقة المعالجة لأنه يتم تصنيعها عن طريق تفكيك الأطعمة النباتية الكاملة مثل البازلاء وفول الصويا وبروتين القمح والمكسرات والفطر، واستخراج البروتين، ثم يتم إعادة صياغتها بإضافات لجعل المنتجات تبدو مثل اللحوم الحمراء والبيضاء التقليدية.

واحتوت الأطعمة فائقة المعالجة غير النباتية على:

المشروبات

والحلويات القائمة على الحليب

والنقانق والسجق

ومنتجات اللحوم المعاد تكوينها الأخرى كبرجر اللحوم المجمدة.

ووكشف الباحثون بيانات من البنك الحيوي البريطاني، شملت 127 ألف شخص، وتضمنت بيانات التغذية والحالة الصحية والمرضية، وغطت الفترة من 2009 وحتى 2012.

وبينت التحاليل أنه مع كل زيادة بنسبة 10% في إجمالي الطاقة من الأطعمة فائقة المعالجة ذات المصدر النباتي، كان هناك زيادة مرتبطة بنسبة 5٪ في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية) وارتفاع بنسبة 12% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن مقابل كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأطعمة غير فائقة المعالجة ذات المصدر النباتي، كان هناك انخفاض مرتبط بنسبة 7% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض بنسبة 13% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالرغم من ذلك لم يجد الباحثون أي دليل على وجود ارتباط بين جميع الأطعمة ذات المصدر النباتي وعلى الرغم من أن النتائج تبدو مربكة، إلا أنها تعني أن التغذية النباتية أكثر فائدة للصحة، وأنه أيضاً يجب استهلاك الأطعمة النباتية المعالجة سواء كانت نباتية أو غير نباتية بوتيرة محدودة، وعدم الإفراط في تناولها.