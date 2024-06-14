هل تتناول حلويات الأضحية؟.. هذا ما تفعله بالكوليسترول والسكري وضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فواكه الأضحية من الأكلات الشهيرة في عيد الأضحى المبارك، ولكن تناولها بإفراط قد يؤثر سلبيا على جسم الإنسان.

وكشفت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، أن فواكه الأضحية من الأكلات الشهيرة في عيد الأضحى المبارك.

وتابعت أخصائية التغذية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الإفراط في تناول فواكه الأضحية قد يُلحق الضرر بجسم الإنسان.

فوائد فواكه الأضحية

إمداد الجسم بالطاقة.

بناء العضلات.

علاج الأنيميا.

ما تأثير فواكه الأضحية على الكوليسترول في الدم؟

الإفراط في تناول فواكه الأضحية قد يسهم في زيادة الكوليسترول في الدم.

ما تأثير فواكه الأضحية على مستويات السكر في الدم؟

فواكه الأضحية مفيدة لمرضى السكري، ولكن الإكثار من تناولها قد يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

ما تأثير فواكه الأضحية على مستويات الضغط؟

تناولها باعتدال مفيد لمرضى الضغط والسكري، ولكن في حالة الإفراط قد تسبب زيادة نسبة الكوليسترول في الدم الذي بدوره يؤثر على ضغط الدم.