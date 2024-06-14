واقعة غريبة.. توأمتان ترغبان الزواج من رجل واحد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت إمرأتان استراليتان تدعى "آنا ولوسي ديسينك" حالة من الجدل بعد خطبتهما لنفس الرجل.

وكشف موقع "news18" أنهما من أكثر التوائم المتطابقة في العالم، حيث إنهم يرتدون نفس الملابس، ويجرون نفس العمليات التجميلية، وينامون في نفس السرير، ويأكلون نفس الطعام.

وقالت "آنا ولوسي"، 35 عاما، نحن نعتقد أننا شخص واحد فقط، وتعرفت الأختان بخطيبهما "بن بيرن" منذ 11 عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه تفهم شخصيتهما وتعلقهما ببعض، لأنه لديه أخ توأم أيضا.

وفي البداية تقرب "بن" من إحداهن واستمر ذلك لمدة نصف عام، ولكن بعد ذلك توصلوا إلى حل واتفاق.

وقالت "لوسي" أنها لا تشعر بالغيرة من شقيقتها، لأن "بن" يقدم لهما نفس المشاعر.

وكشفت الأخوات أيضا عن حلمهن في إنجاب الأطفال في نفس الوقت.