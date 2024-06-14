أضرار غسل اللحم قبل الطبخ.. تسبب العديد من الأضرار وتساهم في نشر البكتيريا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

غسل اللحوم قبل طهيها، عادة تقبل عليها كثير من السيدات، للتخلص من الدماء والبكتيريا، ظنا منهم أن ذلك يساعد في تناول لحمة نظيفة صحية، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، ويعد خطأ تقع فيه أغلب ربات المنزل.

أضرار غسل اللحمة قبل الطبخ

غسل اللحم عقب الذبح مباشرًة، أو بعد شرائها أمر غير صحي على الإطلاق، وذلك لأنه يؤدي إلى احتفاظ اللحم بالبكتيريا المسببة للجراثيم المضرة للجسم، ومن الممكن أن يتسبب غسل اللحمة في نشر تلك البكتيريا على كافة قطع اللحم، وفق ما روته الدكتورة لبنى عبدالحميد، أخصائي الصحة العامة والتغذية العلاجية بالمعهد القومي، التي أوضحت أضرار غسل اللحم قبل الطبخ، خلال حديثها في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة DMC.

وفي إطار توضيح أضرار غسل اللحمة قبل الطبخ، يمكن الإشارة إلى أن هناك وسيلة اتبعتها السيدات لغسل اللحوم، ظنًا منها أنها تقتل الجراثيم الموجودة على سطح اللحمة، وهي استخدام الملح والخل، ولكنها طريقة ليس لها قيمة على الإطلاق في تنظيف اللحوم، لذلك يجب وضع اللحمة في إناء مملوء بماء ورفعه على درجة حرارة عالية، للتخلص من البكتيريا الضارة والجراثيم المزعجة.

نصائح اختيار اللحمة حتى لا تضطر إلى غسلها قبل الطبخ

ونصحت «لبنى» بأنه من أجل اتباع هذه الخطوات، لابد من شراء اللحوم من مصدر موثوق، وأن لا تكون مليئة بالدماء، وكذا يجب تجنب وضعها في مكان درجة حراراته عالية، فضلًا عن التأكد من أن لونها وردي ولا يميل إلى السواد، وأخيرًا عدم تعرضها إلى الشمس لفترات طويلة.