الامارات | «دبي للإعلام» تواكب عيد الأضحى ببرامج تلفزيونية وإذاعية متفردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي للإعلام» بدء استعداداتها لمواكبة أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال دورة برامجية خاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية تتضمن باقة متفردة من البرامج، وتشكيلة من الفقرات المبتكرة التي تلبي تطلعات كل فئات المجتمع، وتُبرز ما تتميز به دبي من أجواء، وما تشهده من فعاليات واحتفالات طوال فترة أيام العيد، كما كشفت المؤسسة عن انتهاء كل التحضيرات الخاصة بنقل مناسك الحج من المملكة العربية السعودية، بدءاً من توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام، ووقفة عرفة وصلاة العيد في مكة المكرمة، وهو ما يتناغم مع توجهات «دبي للإعلام» بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ولفتت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، إلى أن باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشات وإذاعات «دبي للإعلام» تعكس جهود المؤسسة وسعيها إلى تقديم الأفضل دائماً، وتبرز قدراتها على نقل أجواء وبهجة العيد في دبي والإمارات. وقالت: «تحرص (دبي للإعلام) من خلال دورتها البرامجية الخاصة على مشاركة الجمهور بكل فئاته في هذه الأجواء، من خلال مجموعة البرامج الخاصة التي سيتم تقديمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسة بتقديم المحتوى الراقي الذي يلبي كل متطلبات الجمهور»، مشيرة إلى أن «دبي للإعلام» أعدت خطة عمل نوعية لتوفير تغطية شاملة ومتواصلة عبر مختلف قنواتها تُمكّنها من نقل مناسك الحج وما يرافقها من أجواء خاصة في مكة المكرمة، إلى جانب تغطية أجواء العيد في دبي، وما تتضمنه من تجارب ترفيهية متنوعة قادرة على إبهار الجميع.

تقارير متنوعة

ومع انطلاق مناسك الحج هذا العام، سيقوم «تلفزيون دبي» وقناة «سما دبي» في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم السبت 15 يونيو، ببث حلقة خاصة من برنامج «فاسألوا أهل الذكر - إلى عرفة»، يليها نقل وقائع «وقفة عرفة» على الهواء مباشرة، بدءاً من 8 صباحاً حتى 8 مساء بتوقيت الإمارات، وتتخللها حلقة «فاسألوا أهل الذكر - إلى مزدلفة»، إلى جانب تقارير متنوعة تبرز الشعائر الدينية وأهمية هذا اليوم لدى المسلمين، كما يعرض التلفزيون مساء السبت الحلقة 13 من برنامج «موعد مع»، التي تستضيف الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين.

ومع إطلالة أول أيام عيد الأضحى المبارك وفي تمام 6 صباحاً، سيقوم «تلفزيون دبي» بتوحيد البث مع قناة «سما دبي» لنقل صلاة العيد من دبي، ونقل صلاة العيد مباشرة من مكة المكرمة ابتداء من الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت الإمارات، تتبعها في 8:30 صباحاً حلقة جديدة من برنامج «فاسألوا أهل الذكر - العيد»، إلى جانب حلقة خاصة من برنامج «الراوي: مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وفي تمام الساعة 10 صباحاً يعرض تلفزيون دبي برنامج «معاً في العيد» الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني وزميلها مهران القاسم، ويتضمن سلسلة من التقارير النوعية والتغطيات الخاصة التي تُبرز ما تشهده دبي خلال أيام العيد، كما يستضيف البرنامج مجموعة من الشخصيات من بينهم سهيلة غباش، المديرة التنفيذية للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للحديث عن فعاليات عيد الأضحى المبارك في دبي، وعفراء سعيد محمد الدوبي من النادي الكوري الإماراتي للحديث عن الجالية الإماراتية في كوريا، إلى جانب لقاءات متنوعة مع مشاهير من مختلف أنحاء المنطقة العربية، يتحدثون فيها عن هذه المناسبة وذكرياتهم ونظرتهم لدبي والإمارات.

حلقات خاصة

أما قناة «سما دبي» فتعرض في أول أيام عيد الأضحى حلقات خاصة من برامج «أيام معدودات» و«فاسألوا أهل الذكر»، وكذلك برنامج «عساكم من عواده»، ويتضمن تقارير وتغطيات خاصة تم إنتاجها خصيصاً لنقل أجواء العيد في دبي والإمارات، ويستضيف العديد من الضيوف للحديث عن هذه المناسبة وأهميتها.

وأعدت قناة «دبي ون» حلقات خاصة من برنامج «DxB Today» الذي يقدمه فارس الرقاد، وتوم ارقوهارت وايشواريا أجيت، ويستضيفون فيه عدداً من الضيوف من بينهم: أحمد سليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تي سي إيه»، وعمر الشنار، مؤسس شركة «بيوند وذ يو» (Beyond With You)، ونيامه كيوهان، مدير عام شركة We Love Transformational Travel، الذين سيقدمون لمتابعي البرنامج نصائح شاملة لمساعدتهم في التخطيط لرحلات لا تُنسى خلال موسم الأعياد.

عبر الأثير

بدورهما ستقوم إذاعتا «دبي» و«نور دبي» غداً الأحد ببث صلاة العيد من مكة المكرمة، فيما أعدت إذاعة «نور دبي» لهذه المناسبة العديد من الفقرات والبرامج النوعية، من بينها برنامج «عساكم من عواده» الذي تقدمه المذيعة هدى الفهد وأحمد عبدالكريم وميرهان الدسوقي، وسيتم من خلاله إبراز أجواء العيد في دبي، وتلقي المعايدات وبطاقات التهنئة بهذه المناسبة، كما يقدم أحمد الكتبي برنامج «عشرون ثانية».

أما إذاعة دبي فقد أعدت باقة من البرامج والتغطيات الخاصة الهادفة إلى نقل أجواء عيد الأضحى في دبي، حيث ستقوم الإذاعة اليوم السبت بنقل وقائع «وقفة عرفة» بالاشتراك مع قناة «سما دبي»، إلى جانب تقديم حلقات خاصة من برامج «فاسألوا أهل الذكر» و«الناس للناس» و«إمارات الخير»، كما تشمل دورة الإذاعة الخاصة بيوم الأحد، بث برنامج «حياك يا العيد» الذي تقدمه فاطمة عبدالرحمن، بينما يتولى تقديمه في صباح الإثنين المذيع سيف عبدالله. ويستضيف البرنامج العديد من الضيوف للحديث عن أجواء العيد، وكذلك برنامج «مساكم عيد» الذي تقدمه دينا الشرف وسارة البلوشي، فيما يقدمه مساء الإثنين ماجد الجناحي ولونا غفرة، إلى جانب «سهرة العيد» التي تقدمها سوسن سعد وسامر طرابلسي، كما ستقدم إذاعة دبي تشكيلة من الأغاني والمقتطفات الغنائية على مدار اليوم.