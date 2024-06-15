هل تناول الأسماك الصغيرة كاملة مفتاح لحياة أطول وأكثر صحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما ارتبط تناول الأسماك بفوائد صحية جمة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

وتُظهر دراسة حديثة أُجريت في اليابان أنّ تناول الأسماك الصغيرة كاملة، بما في ذلك الرأس والعظام، قد يُقدم فوائد صحية إضافية، أهمها تقليل خطر الوفاة لأي سبب كان.

ويتناول اليابانيون بشكل معتاد الأسماك الصغيرة، مثل سمك القاروص الأبيض، وسمك الكبلين الأطلسي، والأسماك الصغيرة المجففة، وفق "مديكال إكسبريس".

ومن المهم أن نلاحظ أن تناول الأسماك الصغيرة كاملة، بما في ذلك الرأس والعظام والأعضاء، الغنية بالعناصر الغذائية الدقيقة، مثل الكالسيوم وفيتامين أ، هو عادة شائعة.

وتوصلت دراسات سابقة أن التأثير الوقائي لتناول الأسماك على النتائج الصحية، بما في ذلك مخاطر الوفاة، ومع ذلك، ركزت دراسات قليلة على تأثير تناول الأسماك الصغيرة على النتائج الصحية.

وخلال تلك الدراسة، التي أجريت في جامعة ناجويا، تحقق الباحثون من العلاقة بين تناول الأسماك الصغيرة وخطر الوفاة استناداً لبيانات أكثر من 80 ألف شخص أعمارهم بين 35 و69 عاماً، معظمهم من النساء.

وقال الباحثون إن النساء في الدراسة اللاتي يتناولن الأسماك الصغيرة بشكل متكرر كن أقل عرضة للوفاة لأي سبب، وأن الفائدة كانت أكثر وضوحاً لديهن مقارنة بالرجال، الذين استفادوا لكن بنسبة أقل خاصة عندما يتعلق الأمر بالوفاة بسبب السرطان، كما وفسر الباحثون ذلك بأن نوعية الأورام السرطانية تختلف بين الجنسين

جدير بالذكر أنه يمك أن يكون دمج الأسماك الصغيرة في النظام الغذائي اليومي استراتيجية بسيطة، ولكنها فعالة للحد من خطر الوفاة بين النساء.