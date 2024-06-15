سحب نودلز كورية شهيرة من الأسواق.. لن تصدق السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أثارت نودلز كورية شهيرة ضجة في الدنمارك بعد أن تم سحبها من الأسواق لاحتوائها على مكونات حارة للغاية.

وتعود هذه الخطوة إلى تلقي السلطات الدنماركية لعدد من الشكاوى من المستهلكين الذين عانوا من آلام شديدة في المعدة بعد تناول هذه النودلز.

كما استدعت السلطات الغذائية في الدنمارك 3 أنواع من منتجات المكرونة سريعة التحضير (نودلز) الحارة المستوردة من كوريا الجنوبية، بسبب المخاطر المحتملة للطعام الحار للغاية.

ويتم تصنيع المكرونة بواسطة شركة Samyang Foods ومقرها سيؤول، وهي واحدة من أكبر الشركات في كوريا الجنوبية، ويتم بيعها في جميع أنحاء العالم، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت الإدارة البيطرية والغذاء الدنماركية إن المنتجات تحتوي على جرعة عالية جداً من مادة الكابسيسين، وهو عنصر نشط في الفلفل الحار، ولكنها أيضاً مادة كيميائية يمكن أن تشكل خطراً على الصحة.

وأكدت الوكالة أن الأطفال والمراهقون في الدنمارك يتحدون بعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي لتناول "وعاء قوي من حساء المعكرونة"، في إشارة إلى المنتجات الكورية الجنوبية الثلاثة.

وأوضح هنريك داماند نيلسن، من إدارة الغذاء والدواء الدنماركية، إن الأطفال والبالغين الضعفاء وكبار السن معرضون للخطر، وتابع أنه من المحتمل أن تشمل الأعراض الشعور بالحرقان وعدم الراحة والغثيان والقيء وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الوكالة: "لهذا السبب نطالب المتاجر الآن بإزالة المنتجات من رفوفها".

وخلال بيان للصحافيين، أوضحت شركة Samyang أنها تدرك أن الخطوات التي تم اتخاذها في الدنمارك لم تكن مبنية على قضايا جودة المنتج، ولكن لأن السلطات المحلية اعتقدت "أنها كانت حارة للغاية ويمكن أن تسبب مشاكل".

وواصلت الشركة أن نفس المكرونة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها سحبها من أي سوق.

وأضافت الشركة: "سندرس اللوائح المحلية عن كثب أثناء الرد على إجراء الاستدعاء هذا، ملقتة أن هذه "هي المرة الأولى التي يتم فيها سحبها لهذا السبب".