القاهرة- الخليج 365
مهنياً: انت قائد الابراج الحظ الاكبر من مجموعة الكواكب الداعمة من الجوزاء ما يجعلك تحقق الكثير من الاهداف والنجاحات تتسارع النشاطات وتتسارع الاحداث وتتسارع فرص شراء عقار او سيارة كذلك سوف تتنوع الصداقات اسبوع يحمل طاقة نشيطة تزداد شعبيتك تحقق احلامك واهدافك انت بايدك الحل انتقال الزهرة وعطارد الى السرطان يوم الاثنين 17 يطلب منك تخفيف الاندفاع قليلا وعدم التسرع في توقيع على اية ورقة او معاملة
عاطفيّاً: تشعر بميل الى الانزواء والوحدة شاكيا من بعض الظروف وطبيعة العلاقات الشخصية او من خصومات او برودة في التعامل مع الاحبة والاولاد والشريك للعازب من الممكن ان يحمل لك كوكب الزهرة المعاكس والمواجه لبرجك من برج السرطان ركودا او جفاء المطلوب منك التصرف الواعي وعدم حرق المراحل بانتظار ان تتوضح الامور بينك وبين الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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